موقف ميسي من مباراة باريس سان جيرمان ضد ستراسبورغ غدا في الدوري الفرنسي‎

كشفت صحيفة Le Parisien الفرنسية، أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لن يكون متواجدا مع قائمة باريس سان جيرمان في مباراة الغد ضد ستراسبورغ في الدوري الفرنسي.

وكان ميسي قد أتم انتقاله إلى صفوف باريس سان جيرمان، في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع برشلونة، وكانت الجماهير تأمل في ظهوره للمرة الأولى بقميص فريقه أمام ستراسبورغ.

وأشارت الصحيفة الفرنسية إلى أن الجهاز الفني لباريس بقيادة بوكيتينو قرر إراحة ميسي وعدم الدفع به أمام ستراسبورغ؛ لعدم جاهزية النجم الأرجنتيني.

كيف أثر الرحيل عن برشلونة على ميسي وزوجته وأطفاله؟ https://t.co/iAO0b9Esqw pic.twitter.com/2Ux92lWF4A — إرم سبورت (@EremSports) August 13, 2021

ولن يكون ميسي هو الغائب الوحيد عن تلك المباراة، حيث قالت الصحيفة إنه على الأرجح سيغيب اللاعبون العائدون مؤخرا أيضا عن الفريق: (نيمار، دي ماريا، ماركينيوس، باريديس، فيراتي، دوناروما).

وعن موعد مشاركة ميسي في مباريات باريس قالت الصحيفة، إن المشاركة الأولى للأسطورة ليو قد تكون أمام نادي ريمس في الجولة الرابعة بالدوري.

يذكر أن باريس سان جيرمان قد فاز في الجولة الأولى بالدوري الفرنسي بهدفين لهدف خلال اللقاء الذي جمعه بفريق تروا، السبت الماضي.