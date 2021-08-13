كيف أثر الرحيل عن برشلونة على ميسي وزوجته وأطفاله؟

كشف ليونيل ميسي الهداف التاريخي لبرشلونة عن أنه وزوجته أنتونيلا روكوزو قد انهارا في البكاء بعد انتهاء إقامتهم في برشلونة، عقب إبلاغ خوان لابورتا رئيس النادي الكتالوني خورخي ميسي والد ووكيل أعمال النجم الأرجنتيني بعدم قدرة النادي على تجديد عقده.

وانضم المهاجم الأرجنتيني (34 عاما) إلى باريس سان جيرمان المدجج بالنجوم في صفقة مجانية من برشلونة، حيث بدأ مسيرته وكأن يتصور دائما أنه سيستمر هناك حتى النهاية، لكن النادي الكتالوني اعترف بأنه لا يستطيع تحمل التكلفة المالية لعقده الجديد.

وتدفق الآلاف من جماهير سان جيرمان خارج ملعب بارك دي برينس، وانتابهم شعور بإمكانية الفوز بدوري الأبطال الآن بعد الهيمنة على البطولات المحلية منذ استحواذ قطر على النادي في 2011، لكن ظل الفريق بعيدا عن التتويج بأبرز البطولات القارية.

ميسي وأبناءه يلعبون في حديقة الأمراء⚽️💥 pic.twitter.com/nH4a3QZypn — إرم سبورت (@EremSports) August 11, 2021

وقضى ميسي 21 عاما وهي كل مسيرته في النادي الكتالوني وأصبح هدافه التاريخي برصيد 682 هدفا، وانفجر في البكاء قبل أن يبدأ كلمته وتلقى تحية طويلة من ممثلي وسائل الإعلام ولاعبين حاليين وسابقين بين الحضور في مؤتمره الصحفي يوم الأحد الماضي الذي ودع فيه برشلونة.

لحظات عصيبة

ووصف ميسي، كيف أخبره والده خورخي بالأخبار السيئة بعد لقاء مع رئيس برشلونة لابورتا، ثم أعرب قائد برشلونة السابق عن استيائه بالبكاء هو وزوجته، بينما كان يخشى أيضًا من كيفية نقل الأخبار إلى أطفالهما.

وقال ميسي لمراسل هيئة الإذاعة البريطانية (BBC) جيليم بالاغ: ”أبي أخبرني بالأخبار في المنزل. لقد ذهب لرؤية خوان لابورتا وعندما عاد أخبرني وأراد إعدادي قبل إخبار أنتونيلا والأطفال، ثم أخبرتها وبكينا.

وصول ميسي وعائلته إلى مطار برشلونة للسفر نحو باريس للتوقيع لنادي #باريس_سان_جيرمان pic.twitter.com/TpVVJM3V1S — إرم سبورت (@EremSports) August 10, 2021

وأضاف: ”شعرنا بالضيق الشديد ثم تحدثنا عن أفضل طريقة لإيصال الأخبار إلى الأطفال. لأننا قلنا في ديسمبر إننا سنبقى، وكنا نعلم أن هذه ستكون صدمة كبيرة لتياغو على وجه الخصوص“.

وتياغو البالغ من العمر ثمانية أعوام، هو أكبر أبناء ميسي، وقد أوضح أسطورة برشلونة السابق كيف ابنه يشبهه في بعض السمات، لكنه واثق من أن ابنه سيستفيد من الانتقال إلى باريس.

وأضاف ميسي: فكرنا كثيرا، فقط شغلنا تقبل الأولاد فكرة الرحيل عن برشلونة، يعرف تياغو أنه مثلي، وأننا نعاني من الداخل دون أن نقول أي شيء، لكنه أيضًا ليس شيئًا خطيرًا للغاية. سوف يتكيف مثل الجميع. ستكون تجربة جديدة بالنسبة له وسوف ينمو شخصيًا. بعد أن أخبرنا برشلونة بالأخبار، لم نكن نعرف ماذا سنفعل. لم يكن لدينا أي مكان نذهب إليه.

”كان هذا سببا في الكثير من العصبية بالنسبة لنا، من حيث المكان الذي سنبدأ فيه من جديد، وإلى أين نتجه، والاضطراب الذي أصاب عائلتنا. كان الأمر صعبًا لدرجة أنني ودّعت كل المحيطين، لكن بمجرد إتمام الاتفاق مع باريس سان جيرمان بدا بإمكاني فقط التطلع إلى الأمام“.

ووقع ميسي صفقة لمدة عامين مع باريس سان جيرمان مع خيار سنة إضافية، وسيحصل على 25 مليون جنيه إسترليني سنويًا، فضلا عن مكافأة قدرها 25 مليون جنيه إسترليني نظير التوقيع، وانضم لأصدقائه المقربين نيمار وأنخيل دي ماريا مرة أخرى.

وتم تصوير الثلاثي في إجازة في إيبيزا هذا الصيف، بعد أن شاركوا في كأس كوبا أمريكا التي حصدها ميسي مع الأرجنتين الشهر الماضي.