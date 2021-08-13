سبورت تتوقع التشكيلة المثالية لبرشلونة بعد رحيل ليونيل ميسي (صورة)

ركزت صحيفة ”سبورت“ الإسبانية على التشكيلة المثالية لبرشلونة، بعد رحيل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي نحو باريس سان جيرمان، إثر نهاية عقده وفشل محاولة تجديده بسبب سقف الرواتب العالي في الفريق.

وأكدت الصحيفة أن التحدي القادم للهولندي رونالد كومان، هو إيجاد تشكيلة تنافسية قوية قادرة على الفوز بالألقاب، خاصة أن جميع اللاعبين سيساهمون في الدفاع على عكس ما كان مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

رئيس رابطة الدوري الإسباني: برشلونة كان لديه فرصة للاحتفاظ بميسي ورحيله "عار" https://t.co/x90MReYK9S pic.twitter.com/nemNKuvjcI — إرم سبورت (@EremSports) August 12, 2021

وبحسب ”سبورت“ فإن الحارس الألماني مارك آندري تير شتيغن سيبقى حارسا رسميا في الفريق، فيما سيكون العمل الأكبر في الدفاع والجدل القائم حول مركزين.

وعموما سيكون رباعي الدفاع مكونا من الأمريكي سرجينو ديست والإسباني جوردي ألبا كظهيرين، وفي وسط الدفاع الإسباني جيرارد بيكيه والأوروغواياني رونالد أراخو.

وفي الدفاع سيكون الجدل قائما حول مركزين، فالظهير الأيمن الأمريكي ديست يثير الشكوك، وهناك البرازيلي إيمرسون الوافد الجديد والأكثر تنافسية دفاعا وهجوما، عكس الأمريكي المميز في الجانب الهجومي.

الدوري الإسباني يبدأ حقبة غامضة بعد رحيل ميسي وتمرد ريال مدريد وبرشلونة https://t.co/OcqXWot0WC pic.twitter.com/Bl2iQvCNVT — إرم سبورت (@EremSports) August 12, 2021

بينما في قلب الدفاع فقد يتم التعاقد مع الإسباني إيريك غارسيا في صفقة حرة ليكون لاعبا أساسيا بعد تألقه رفقة المنتخب الإسباني الأول والأولمبي، وقد يكون بيكيه الضحية، حيث ثنائية أراخو وغارسيا هي الأفضل، بحسب الصحيفة.

ولن تكون هناك منافسة قوية في وسط الميدان، فالثلاثي الإسباني سيرجيو بوسكيتش ومواطنه بيدري والهولندي فرينكي دي يونغ لا يثيرون أي شكوك، لكن هناك لاعبين شبابا، مثل نيكو وجافي، حيث قدموا مستويات جيدة وأكدوا أنهم قادمون للمنافسة.

وفي الهجوم، وبعد رحيل ليونيل ميسي، فأفضل هجوم سيتم الاعتماد عليه من المدرب الهولندي رونالد كومان، يتكون من الفرنسي أنطوان غريزمان والهولندي ممفيس ديباي والإسباني الشاب أنسو فاتي، والذي ينتظر برشلونة عودته من الإصابة.

وبحسب ”سبورت“ فإن تشكيلة برشلونة المثالية تكون بخطة 4/3/3 بعد رحيل ميسي هي كالتالي:



حارس المرمى: مارك آندري تير شتيغن.

خط الدفاع: سرجينو دست وجوردي ألبا وجيرارد بيكيه ورونالد أراخو.

خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس (القائد) وبيدري وفرينكي دي يونغ.

خط الهجوم: أنطوان غريزمان وممفيس ديباي وأنسو فاتي.

ويستهل برشلونة مشواره في الدوري الإسباني للموسم الجديد بمواجهة ريال سوسيداد على ملعب كامب نو، يوم الأحد.