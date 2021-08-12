الدوري الإسباني يبدأ حقبة غامضة بعد رحيل ميسي وتمرد ريال مدريد وبرشلونة

يبدأ الموسم الجديد للدوري الإسباني، مطلع الأسبوع، وسط ضباب وغموض وبدون رمز المسابقة ليونيل ميسي، كما يخوض ريال مدريد وبرشلونة حربا مفتوحة ضد رئيس الدوري وأندية أخرى.

وترك رحيل ميسي إلى باريس سان جيرمان فجوة هائلة في تشكيلة برشلونة، إذ يتعين على النادي الكتالوني النظر لمستقبله دون الهداف التاريخي وأكثر اللاعبين مشاركة والأكثر تتويجا.

وسيضر رحيله أيضا الوضع المالي المتأزم بالفعل للنادي، إذ قالت شركة ”براند فاينانس“ لاستشارات التسويق، إن قيمة النادي قد تنخفض لنحو 11%.

كما تعرضت مكانة الدوري الإسباني، باعتباره من مسابقات القمة في العالم، لضربة، ومن المتوقع تراجع حقوق البث التلفزيوني وانخفاض عقود الرعاية في المستقبل في غياب أشهر لاعب في العالم.

واشتهر الدوري الإسباني بالمنافسة الشرسة بين ميسي وكريستيانو رونالدو على لقب أفضل لاعب في العالم، ووجد اللاعب الأرجنتيني منافسة ضعيفة بعد انتقال اللاعب البرتغالي من ريال مدريد إلى يوفنتوس في 2018.

وأصبح كريم بنزيما مهاجم ريال، ولويس سواريز من أتلتيكو مدريد، وأنطوان غريزمان من برشلونة، أشهر لاعبي الدوري حاليا، لكن لا يقترب أي منهم من الضجة التي ترافق ميسي ورونالدو حول العالم.

الاتحاد الإسباني يعلن معارضته لاتفاقية رابطة الليغا مع "CVC" https://t.co/TobHGUXNmV pic.twitter.com/T9LMAxfRhE — إرم سبورت (@EremSports) August 11, 2021

ويواجه الدوري الإسباني مشكلة أخرى بعد الإعلان عن اتفاق مع شركة ”سي.في.سي“ للأسهم الخاصة لاستثمار 2.7 مليار يورو في المسابقة، واحتفى بالاتفاق بعض الأندية، لكن رفضه ريال مدريد وبرشلونة.

وأعلن ريال مدريد مقاضاة خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني وخافيير دي خايمي جيخارو رئيس ”سي.في.سي“؛ بسبب الاتفاق، بينما قال خوان لابورتا رئيس برشلونة إنه رفض الموافقة عليه، كما يعارض الاتحاد الإسباني هذه الخطوة.

ويشكل الصراع بسبب الاتفاق، الذي تعتقد رابطة الدوري أنه يجعل المسابقة أكثر تنافسية واستقرارا ماليا، آخر حلقة في سلسلة الخلافات بين الرابطة وأكبر ناديين، بعد فشل محاولة ريال وبرشلونة لإطلاق دوري السوبر الأوروبي.

والخبر الجيد، أن الجماهير ستعود للمدرجات بعد موافقة السلطات المحلية على أعداد مخفضة.

رسميا.. السماح بحضور 30 ألف مشجع في مباراة برشلونة وريال سوسيداد https://t.co/vC011y5Onk pic.twitter.com/zAFhquWPNc — إرم سبورت (@EremSports) August 9, 2021

وسيستقبل فالنسيا 15 ألف مشجع عند مواجهة خيتافي في المباراة الافتتاحية، غدا الجمعة، في أكبر حضور جماهيري في إسبانيا منذ عطل وباء كورونا عالم كرة القدم، في مارس آذار 2020.

ويبدأ ريال مدريد فترة ثانية تحت قيادة كارلو أنشيلوتي بزيارة ديبورتيفو آلافيس، بعد غد السبت، وسيشاهد نحو 30 ألف مشجع لقاء برشلونة وضيفه ريال سوسيداد، يوم الأحد، في أول مباراة دون ميسي بالتشكيلة خلال 17 عاما.

ويستهل البطل أتلتيكو مدريد الدفاع عن لقبه أمام سيلتا فيغو، يوم الأحد، على أمل استغلال الاضطرابات المحيطة بريال مدريد وبرشلونة.