رياضة

لاغازيتا: اجتماع حاسم بين مبابي وناصر الخليفي
تاريخ النشر: 12 أغسطس 2021 14:58 GMT
تاريخ التحديث: 12 أغسطس 2021 15:10 GMT

لاغازيتا: اجتماع حاسم بين مبابي وناصر الخليفي

عقد مبابي مع باريس سان جيرمان ينتهي في يونيو 2022، ويرتبط اللاعب بالانتقال إلى ريال مدريد الصيف الحالي أو صيف العام المقبل.

+A -A
المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

كشفت تقارير صحفية إيطالية عن اجتماع حاسم بين ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان والنجم الفرنسي كيليان مبابي؛ لحسم مستقبل الأخير مع النادي.

وينتهي عقد مبابي مع باريس سان جيرمان في يونيو 2022، ويرتبط اللاعب بالانتقال إلى ريال مدريد الصيف الحالي أو صيف العام المقبل.

وبحسب صحيفة ”لاغازيتا ديلو سبورت“، فإن الخليفي ومبابي سيجتمعان، يوم الإثنين المقبل، حيث سيبلغ اللاعب رئيسه بشأن مستقبله.

وفي حال فشل باريس سان جيرمان في إقناع مبابي بتجديد عقده مع الفريق، فإنه قد يتجه لبيع اللاعب هذا الصيف لريال مدريد مقابل نحو 100 مليون يورو، أو الانتظار لنهاية الموسم المقبل، حيث سيرحل دون أي مقابل.

ووضع ناصر الخليفي الضغط على مبابي عندما قال في المؤتمر الصحفي لتقديم ليونيل ميسي لوسائل الإعلام، أمس الأربعاء: ”قد قال مبابي علنا إنه يريد التواجد في فريق تنافسي، وبات لدينا الآن ما نريده“.

وأضاف: ”لا يمكننا أن نفعل أكثر من ذلك.. مبابي باريسي، ولا أعذار لديه الآن لأي قرار آخر“.

وتابع الخليفي: ”الكل يعرف موقفي، لم يتغير، مبابي في قلب مشروعنا، الآن لدينا فريق قوي للغاية، أحد أفضل الفرق في العالم، ولن أقول الأفضل لأنه لا يزال لدينا أشياء نعمل عليها“.

وقد يعتقد مبابي أن دوره سيتقلص بانتقال ميسي إلى باريس سان جيرمان، حيث يرتبط اللاعب الأرجنتيني بعلاقة صداقة مميزة مع البرازيلي نيمار.

وانضم مبابي، البالغ من العمر 22 عاما، صيف عام 2018 بنظام الإعارة، من موناكو، قبل أن يشتريه النادي العاصمي مقابل 145 مليون يورو بعد عام واحد.

وسجل مبابي مع باريس سان جيرمان 132 هدفا وصنع 62 في 172 مباراة.

ونال مبابي مع باريس سان جيرمان 12 لقبا، بينها 3 في الدوري الفرنسي، وصعد لنهائي دوري أبطال أوروبا موسم 2019/2020، قبل الخسارة 0/1 أمام بايرن ميونخ في المباراة النهائية.

وفي السوق الصيفي الحالي نجح باريس سان جيرمان في التعاقد مع ليونيل ميسي وسيرجيو راموس وجورجينيو فينالدوم وجيانلويجي دوناروما، وجميعها صفقات مجانية، كما ضم النجم المغربي أشرف حكيمي من إنتر ميلان في صفقة تقدر بـ60 مليون يورو.

واستهل باريس سان جيرمان مشواره في الدوري الفرنسي بالفوز 2/1 على تروا في الجولة الأولى.

حمل تطبيق إرم نيوز على هاتفك
App Store Google Play