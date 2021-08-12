لاغازيتا: اجتماع حاسم بين مبابي وناصر الخليفي

كشفت تقارير صحفية إيطالية عن اجتماع حاسم بين ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان والنجم الفرنسي كيليان مبابي؛ لحسم مستقبل الأخير مع النادي.

وينتهي عقد مبابي مع باريس سان جيرمان في يونيو 2022، ويرتبط اللاعب بالانتقال إلى ريال مدريد الصيف الحالي أو صيف العام المقبل.

وبحسب صحيفة ”لاغازيتا ديلو سبورت“، فإن الخليفي ومبابي سيجتمعان، يوم الإثنين المقبل، حيث سيبلغ اللاعب رئيسه بشأن مستقبله.

أول تعليق من مبابي بعد انضمام ميسي إلى باريس سان جيرمان https://t.co/iu5Zkx8Syo pic.twitter.com/kU6h2MI57X — إرم سبورت (@EremSports) August 12, 2021

وفي حال فشل باريس سان جيرمان في إقناع مبابي بتجديد عقده مع الفريق، فإنه قد يتجه لبيع اللاعب هذا الصيف لريال مدريد مقابل نحو 100 مليون يورو، أو الانتظار لنهاية الموسم المقبل، حيث سيرحل دون أي مقابل.

ووضع ناصر الخليفي الضغط على مبابي عندما قال في المؤتمر الصحفي لتقديم ليونيل ميسي لوسائل الإعلام، أمس الأربعاء: ”قد قال مبابي علنا إنه يريد التواجد في فريق تنافسي، وبات لدينا الآن ما نريده“.

وأضاف: ”لا يمكننا أن نفعل أكثر من ذلك.. مبابي باريسي، ولا أعذار لديه الآن لأي قرار آخر“.

وتابع الخليفي: ”الكل يعرف موقفي، لم يتغير، مبابي في قلب مشروعنا، الآن لدينا فريق قوي للغاية، أحد أفضل الفرق في العالم، ولن أقول الأفضل لأنه لا يزال لدينا أشياء نعمل عليها“.

لماذا تجاهل كيليان مبابي الترحيب بميسي في باريس سان جيرمان؟ https://t.co/uEaQ9F1GXP pic.twitter.com/JgYSeK8zVp — إرم سبورت (@EremSports) August 12, 2021

وقد يعتقد مبابي أن دوره سيتقلص بانتقال ميسي إلى باريس سان جيرمان، حيث يرتبط اللاعب الأرجنتيني بعلاقة صداقة مميزة مع البرازيلي نيمار.

وانضم مبابي، البالغ من العمر 22 عاما، صيف عام 2018 بنظام الإعارة، من موناكو، قبل أن يشتريه النادي العاصمي مقابل 145 مليون يورو بعد عام واحد.

وسجل مبابي مع باريس سان جيرمان 132 هدفا وصنع 62 في 172 مباراة.

ونال مبابي مع باريس سان جيرمان 12 لقبا، بينها 3 في الدوري الفرنسي، وصعد لنهائي دوري أبطال أوروبا موسم 2019/2020، قبل الخسارة 0/1 أمام بايرن ميونخ في المباراة النهائية.

أول ظهور لليونيل ميسي في تدريبات باريس سان جيرمان (فيديو) https://t.co/tlxL1lMO5W pic.twitter.com/MixaG1L9Cs — إرم سبورت (@EremSports) August 12, 2021

وفي السوق الصيفي الحالي نجح باريس سان جيرمان في التعاقد مع ليونيل ميسي وسيرجيو راموس وجورجينيو فينالدوم وجيانلويجي دوناروما، وجميعها صفقات مجانية، كما ضم النجم المغربي أشرف حكيمي من إنتر ميلان في صفقة تقدر بـ60 مليون يورو.

واستهل باريس سان جيرمان مشواره في الدوري الفرنسي بالفوز 2/1 على تروا في الجولة الأولى.