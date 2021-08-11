لن يعيش في ظل ميسي.. مبابي يحسم أمره بالرحيل عن باريس سان جيرمان

كشفت تقارير إعلامية أن النجم الفرنسي كيليان مبابي حسم مصيره مع باريس سان جيرمان، وقرر الرحيل عن الفريق الباريسي، بعد التعاقد مع ليونيل ميسي.

ووفقًا للمعلومات الواردة من الصحفي الفرنسي تيبود فيزيريان، يبدو أن كيليان مبابي مصمم على حزم أمتعته هذا الصيف، المهاجم الفرنسي لا يزال يرغب في مغادرة باريس سان جيرمان. وبموجب عقد حتى عام 2022 مع نادي العاصمة، يمكنه الانضمام إلى ريال مدريد قبل 31 أغسطس، أو إطلاق سراحه في يوليو المقبل.

وعلى الرغم من وصول ليونيل ميسي مؤخرًا إلى باريس سان جيرمان، لم يكن كيليان مبابي ليغير رأيه، إنه يريد الرحيل عن باريس سان جيرمان، ولا يريد أن يعيش في ”ظل ميسي“.

ويضيف الصحفي الفرنسي المقرب من النادي الباريسي، أن مبابي لن يرحب بوصول ليونيل ميسي، الذي انضم رسميًا إلى صفوف سان جيرمان الليلة الماضية، كما أنه لا يرغب في التطور إلى جانب الأرجنتيني الموسم المقبل، حتى لو لم يذكر سببًا ملموسًا.

🚨 Kylian Mbappé veut partir. Il a demandé son bon de sortie et ne souhaite pas prolonger. Soit c'est le Real Madrid cet été, soit un départ libre dans un an. Il avait déjà prévenu il y a plusieurs semaines qu'il ne souhaitait pas jouer avec Messi. #PSG 🔴🔵 — T.V. (@ThibaudVezirian) August 11, 2021

ومن الواضح أن رسالة ناصر الخليفي لم تكن ستقنع اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا بتغيير رأيه.

وقال الخليفي في مؤتمر تقديم ميسي عن مبابي: ”مبابي لاعب في باريس سان جيرمان، مستقبله معروف، هو يقول إنه كان يريد فريقا تنافسيا، لا يمكن امتلاك فريق أكثر تنافسية، ليس لديه أعذار للقيام بشيء آخر غير البقاء“.

وأضاف: ”مبابي باريسي وهو لاعب في فريقنا الآن، مبابي يملك عقلية الفوز، وقال علنًا إنه يريد أن يكون في باريس ولا يريد أن يفعل أي شيء آخر“.

الخليفي عن مبابي: ليس لديه أعذار للقيام بشيء آخر غير البقاء (فيديو) https://t.co/qqAvUtX1RJ pic.twitter.com/Cgovp4M4r8 — إرم سبورت (@EremSports) August 11, 2021

وذكرت تقارير سابقة أن مبابي كان سيتقبل أن يصبح اللاعب الأعلى أجرا بمشاركة نيمار، لكن الأمر الآن تغير، كونه سيبقى في المركز الثاني حتى لو قام بتجديد عقده، وهو ما تراه صحيفة ”آس“ سببا جديدا يقربه من ريال مدريد.

وينتظر ريال مدريد موافقة باريس سان جيرمان على التفاوض مع مبابي، ويأملون أن يحدث ذلك في عام 2022 إذا لم يتمكنوا من ذلك في هذا العام.

وسائل الإعلام الأخرى، مثل ليكيب (الفرنسية اليومية) و(AS) الإسبانية المقربة من إدارة ريال مدريد، كشفت أيضًا أن مبابي يريد مغادرة باريس، وأن الأيام القادمة ستشهد تقلبات في مستقبل اللاعب.