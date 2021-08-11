فلورنتينو بيريز يرد على تقارير تحمله مسؤولية رحيل ميسي

أصدر فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد، بيانا رسميا للرد على التقارير التي زعمت تسببه في رحيل الأرجنتيني ليونيل ميسي عن نادي برشلونة، لينضم إلى باريس سان جيرمان بشكل رسمي.

وخرجت اتهامات قوية ضد رئيس ريال مدريد بأنه من أقنع إدارة برشلونة بقيادة، خوان لابورتا، عن طريق الرئيس التنفيذي، فيران ريفرتر، بالموافقة على رحيل ميسي في إطار محاربتهما من رفضوا بطولة دوري السوبر الأوروبي.

وقال بيريز في بيانه، الذي أصدره، يوم الأربعاء ”في ضوء التصريحات التي أدلى بها خاومي يوبيس، العضو السابق في برشلونة، أود أن أذكر ما يأتي: أنه من الخطأ تماما أني كنت صديقا لفترة طويلة للرئيس التنفيذي لنادي برشلونة، فيران ريفرتر، لأنه شخص التقيت به مرتين فقط في حياتي“.

وأضاف ”قابلت فيران قبل أربعة أشهر، والمرة الثانية يوم السبت الماضي في الاجتماع الذي عقد في برشلونة مع الرئيس خوان لابورتا، وأندريا أنيلي، رئيس يوفنتوس، عندما كانت الاتصالات الرسمية حدثت بالفعل بشأن ميسي، لذلك، من المستحيل أن يكون لي أي تأثير لا على رحيل ميسي ولا على أي قرار آخر من قبل نادي برشلونة“.

وأتم ”آمل أن يصحح يوبيس تصريحاته التي لا تتوافق مع الحقيقة في أقرب وقت ممكن“.

وانتقل ليونيل ميسي إلى باريس سان جيرمان، أمس الثلاثاء، رسميا قادما من برشلونة مجانا بعد انتهاء عقده وعدم قدرة الفريق الكتالوني على تسجيله يوم الخميس الماضي، بسبب أزمة رواتب اللاعبين مع الدوري الإسباني.

ووقع ميسي على عقد لمدة موسمين مع سنة أخرى اختيارية بالاتفاق مع باريس سان جيرمان، وبحسب التقارير الصحفية، سيحصل الأرجنتيني الدولي على 35 مليون يورو كراتب سنوي.

واستقر ليونيل ميسي على ارتداء القميص رقم 30 مع باريس سان جيرمان وهو القميص ذاته الذي ارتداه مع بداية مشواره مع برشلونة.