الاتحاد الإسباني يعلن معارضته لاتفاقية رابطة الليغا مع "CVC"

أصدر الاتحاد الإسباني لكرة القدم، بيانًا رسميًا يعلن خلاله معارضته لاتفاقية رابطة الليغا مع صندوق الاستثمار CVC، مؤكدًا أنها غير قانونية ومجحفة اقتصاديًا للأندية، وستجعل تطور الكرة الإسبانية أمرًا مستحيلًا.

وشدد الاتحاد الإسباني في بيانه، يوم الأربعاء، على أنه تلقى العديد من الشكاوى من أندية الدرجتين الأولى والثانية، التي أبدت معارضتها لهذه الاتفاقية.

وكان نادي ريال مدريد، أعلن أمس، بدء الإجراءات القانونية ضد خافيير تيباس، رئيس الليغا، وخايمي جيخارو، المسؤول عن صندوق الاستثمار الدولي (CVC) وضد صندوق الاستثمار الدولي CVC Capital Partners SICAV-FIS نفسه.

وأوضح النادي الملكي في بيان له، أنه سيتخذ الإجراءات لإبطال أي قرارات محتملة ستعتمدمها رابطة ”الليغا“، بالاتفاق مع صندوق CVC للحصول على تمويل.

🚨 COMUNICADO | LA RFEF CONSIDERA TOTALMENTE ILEGAL EL ACUERDO CVC-LNFP ℹ️ https://t.co/TfnBSaxLae pic.twitter.com/INKWYKZoWE — RFEF (@rfef) August 11, 2021

وأكد ريال مدريد، أن الاتفاقية ستضر الأندية المشاركة، من خلال الأرباح المالية التي ستحصل عليها المؤسسة الاستثمارية، خلال السنوات المقبلة.

وتنعقد الجمعية العمومية لرابطة الدوري الإسباني، يوم 12 أغسطس 2021، لاتخاذ قرار بشأن تمويل صندوق CVC الأمريكي.

وكان برشلونة أصدر بيانًا رسميًا، أعلن خلاله رفضه لاتفاقية رابطة الدوري الإسباني ”لا ليجا“ مع صندوق الاستثمار CVC.

وكانت رابطة الدوري الإسباني، قد أعلنت عن توقيعها اتفاقية مع صندوق هيئة الاستثمار الدولي، ستدخِل للرابطة وأنديتها مبلغ 2.7 مليار يورو، وهي الاتفاقية التي واجهت معارضة كبيرة من ناديي برشلونة، وريال مدريد.

من جانبه، شن تيباس، هجومًا حادًا على رئيس نادي ريال مدريد، مؤكدًا أن ”ريال مدريد يستحق ما هو أفضل من ذلك“.

وقال تيباس: ”أسلوب التهديد الذي ينتهجه فلورينتينو بيريز، منذ أعوام في الخفاء، أصبح علنيا الآن، أن نتحمل كأندية ومؤسسات، منذ أعوام طوال تهديداته. منذ 2015 والبيع المركزي، والانتهاكات المستمرة للاتفاقات، ودوري السوبر. يستحق ريال مدريد أفضل من ذلك“.