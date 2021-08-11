الخليفي عن مبابي: ليس لديه أعذار للقيام بشيء آخر غير البقاء (فيديو)

حسم ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جيرمان، مستقبل الفرنسي كيليان مبابي مع الفريق، في ظل العديد من التقارير التي تتحدث عن قرب رحيل اللاعب مع قدوم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وقال الخليفي في مؤتمر تقديم ميسي عن مبابي ”مبابي لاعب في باريس سان جيرمان، مستقبله معروف، هو يقول إنه كان يريد فريقا تنافسيا، لا يمكن امتلاك فريق أكثر تنافسية، ليس لديه أعذار للقيام بشيء آخر غير البقاء“.

وأضاف ”مبابي باريسي وهو لاعب في فريقنا الآن، مبابي يملك عقلية الفوز، وقال علنًا إنه يريد أن يكون في باريس ولا يريد أن يفعل أي شيء آخر“.

ويواجه سان جيرمان تحديا جديدا بخصوص تجديد عقد مبابي، يتمثل في منح ليونيل ميسي راتبا سنويا قدره 40 مليون يورو، ما يعني أنه حتى لو وافق مبابي على تجديد العقد، ونجح النادي في إيجاد حل للعقبات المالية، فإن اللاعب لن يرضى بالعرض السابق، لأنه سيكون بعيدا عن النجم الأرجنتيني القادم.

🗣"He wants a competitive team and I think we have the most in the world." PSG president Nasser Al-Khelaifi was asked about the future of Kylian Mbappe at the club following Lionel Messi's arrival pic.twitter.com/gNFoMy7Mfe — Football Daily (@footballdaily) August 11, 2021

وذكرت تقارير سابقة أن مبابي كان سيتقبل أن يصبح اللاعب الأعلى أجرا بمشاركة نيمار، لكن الأمر الآن تغير، كونه سيبقى في المركز الثاني حتى لو قام بتجديد عقده، وهو ما تراه صحيفة ”آس“ سببا جديدا يقربه من ريال مدريد.

وينتظر ريال مدريد موافقة باريس سان جيرمان على التفاوض مع مبابي، ويأملون أن يحدث ذلك في عام 2022 إذا لم يتمكنوا من ذلك في هذا العام.

وكان الخليفي قال في المؤتمر الصحفي لتقديم ميسي، اليوم الأربعاء ”فخور وسعيد جدا بتقديم ميسي كلاعب في سان جيرمان، إنه يوم تاريخي للنادي والكرة العالمية، فهو اللاعب الوحيد الفائز بالكرة الذهبية 6 مرات، وجعل كرة القدم لعبة سحرية، وفاز بالألقاب، وسيكون مصدر المتعة لمحبي الكرة وجماهير باريس سان جيرمان“.

وأضاف ”ليو بدأ يومه الأول معنا، وقبل 10 سنوات سألنا البعض عن ما يمكن أن نفعله أو نقدمه، ولدينا مشاريع وطموحات وفخورون بما تحقق منها، مثل الاتفاق مع أفضل لاعب في العالم، وأشكر والده وعائلته وفريق عمل اللاعب لموافقتهم على التعاقد معنا“.

وتابع ”ميسي فاز بالعديد من الألقاب، وأتمنى أن يواصل معنا.. لدينا فريق رائع من أفضل لاعبي العالم، وكذلك مدير فني من أفضل مدربي العالم“.

وأتم ”أطفالك يا ميسي أبلغوني بسعادتهم هنا، وإعجابهم الشديد بباريس، ونتطلع جميعا للفوز بكل الألقاب، فالفوز بدوري الأبطال ليس سهلا، ولكن نركز في كل مسابقة على حدة ثم سنبدأ التفكير في مشوارنا الأوروبي، من السهل التصريح بأننا مرشحون، وبالتأكيد هو هدفنا، ولكن لا بد من التحلي بالهدوء ثم العمل الجاد لتحقيق هذا الهدف.