الخليفي عن مبابي: ليس لديه أعذار للقيام بشيء آخر غير البقاء (فيديو)

حسم ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جيرمان، مستقبل الفرنسي كيليان مبابي مع الفريق، في ظل العديد من التقارير التي تتحدث عن قرب رحيل اللاعب مع قدوم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وقال الخليفي في مؤتمر تقديم ميسي عن مبابي ”مبابي لاعب في باريس سان جيرمان، مستقبله معروف، هو يقول إنه كان يريد فريقا تنافسيا، لا يمكن امتلاك فريق أكثر تنافسية، ليس لديه أعذار للقيام بشيء آخر غير البقاء“.

وأضاف ”مبابي باريسي وهو لاعب في فريقنا الآن، مبابي يملك عقلية الفوز، وقال علنًا إنه يريد أن يكون في باريس ولا يريد أن يفعل أي شيء آخر“.

ويواجه سان جيرمان تحديا جديدا بخصوص تجديد عقد مبابي، يتمثل في منح ليونيل ميسي راتبا سنويا قدره 40 مليون يورو، ما يعني أنه حتى لو وافق مبابي على تجديد العقد، ونجح النادي في إيجاد حل للعقبات المالية، فإن اللاعب لن يرضى بالعرض السابق، لأنه سيكون بعيدا عن النجم الأرجنتيني القادم.

🗣"He wants a competitive team and I think we have the most in the world."

PSG president Nasser Al-Khelaifi was asked about the future of Kylian Mbappe at the club following Lionel Messi's arrival pic.twitter.com/gNFoMy7Mfe

— Football Daily (@footballdaily) August 11, 2021