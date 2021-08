ميسي: أستمتع كثيرا منذ اليوم الأول لوصولي.. ولا أعرف موعد مشاركتي في المباريات

قال الأرجنتيني ليونيل ميسي، في أول مؤتمر صحفي له خلال تقديمه لاعبًا جديدًا لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، إنه ”يستمتع منذ اليوم الأول لوصوله لباريس سان جيرمان“، مشددًا في الوقت نفسه، على أنه يتمنى أن يستهل تدريباته بشكل سريع.

وأعلن باريس سان جيرمان، ضم ميسي رسميًا، أمس الثلاثاء، في صفقة انتقال حر، بعد رحيله عن برشلونة هذا الصيف.

وشدد ميسي: ”أنا سعيد جدًا، تعرفون أنه بعد خروجي من برشلونة، كانت لحظات صعبة وكانت سنوات طويلة والتغيير كان صعبًا، ولكن عند وصولي كانت السعادة لا توصف، رغبة كبيرة أن أبدأ في التدريبات، وأنا أستمتع كثيرًا منذ اليوم الأول لوصولي بجانب أسرتي وأصدقائي. لديّ رغبة كبيرة في لقاء زملائي والجهاز الفني، ولنبدأ هذه المرحلة الجديدة، وأشكر كل طاقم النادي الذي عاملني بلطف منذ اليوم الأول، وسارت الأمور بكل سهولة. أعتقد أنها كانت فترة، ولكنهم قاموا بحل كل المشكلات“.

وأضاف: ”أريد حصد النجاحات في هذا النادي الطموح، والكل مستعد لنقاتل، وأن نواصل في التطور وأخذ خطوات في الأمام، وأتمنى أن نحقق ذلك جيمعًا. كان الأمر جنونيا منذ وصولي، وكان مفاجئًا، وهذا جعلني سعيدًا، وكان ترحيبا رائعًا، ومتأكد أننا سنكافح من أجل تحقيق أهداف النادي“.

وأشار ميسي: ”لعبي بجانب نيمار ومبابي، هي سعادة كبرى بالتأكيد، لدي رغبة كبيرة في أن أبدأ في التدريبات، وأنافس جنبًا إلى جنب مع أفضل اللاعبين، وسيكون رائعًا أن نعيش يومًا بيوم في هذه المرحلة“.

"I still want to win! This club is ready to fight for all the trophies! That is why I have come to this club. It's been all crazy!"

