رغم انضمام ميسي لباريس سان جيرمان.. مبابي لا يستطيع الرحيل إلى ريال مدريد

أصبح انتقال كيليان مبابي إلى ريال مدريد الصيف الحالي صعبا خاصة بعدما بات ليونيل ميسي على مشارف الانتقال لباريس سان جيرمان الفرنسي رسميا، وهذا عكس ما يتوقعه البعض بأن انضمام ميسي سيسهل رحيل مبابي.

وذكرت صحيفة ”ماركا“ الإسبانية أن خريطة الطريق التي وضعها بعض مدربي ريال مدريد للتعاقد مع مبابي خلال الصيف الحالي، مرت عبر عدة خطوات أهمها رفض المهاجم الشاب تجديد عقده، والخطوة الثانية هي انتقال ميسي إلى سان جيرمان ما يفتح الباب على مصراعيه لمبابي للانتقال إلى سانتياغو برنابيو.

لكن هذه الخطوة صارت على عكس ما توقع ريال مدريد وجماهيره، إذ إن الخطوة الحاسمة المتمثلة في عرض مبابي للبيع الذي طال انتظاره لم تحدث ويبدو أنها لن تحدث، لذلك فإن الشعور في ريال مدريد هو أن وصول مبابي هذا الموسم بات صعبا للغاية.

وأضافت الصحيفة ذاتها أن باريس سان جيرمان تحول إلى ناد لا يبيع منذ انتقال ملكيته إلى جهات قطرية إذ يشتري النادي الباريسي ما يريد ويبيع فقط ما يريد، متجاهلا رغبات العديد من اللاعبين الذين طلبوا المغادرة.

السجن الذهبي

ووصف دوناتو دي كامبلي وكيل الإيطالي ماركو فيراتي سابقا النادي الفرنسي بـ“السجن الذهبي“. وفي هذا السجن الذهبي يوجد مبابي الآن، والذي لا يملك باريس سان جيرمان أدنى نية لبيعه في الوقت الحالي.

وعندما بدأ باريس سان جيرمان في خطوات التعاقد مع ميسي، أوضح نواياه مع مبابي. وقال الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو المدير الفني للفريق ”لن نبيعه“، ونقل الرسالة التي بعثها إليه ناصر الخليفي رئيس النادي.

الصحف الرياضية: في مرحلة نفاد الصبر على ميسي.. وقطر تبعد مبابي عن ريال مدريد https://t.co/mgfyDOdzlO pic.twitter.com/PuyIlIgDN1 — إرم سبورت (@EremSports) August 10, 2021

وتتضمن هذه الرسالة أن النادي تعاقد مع ميسي ليكون أحد أفضل الثلاثيات الهجومية في التاريخ، والسعي بقوة للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا، ولا يمكن أن يفرط في أحد أسلحته لتعزيز صفوف منافس مباشر مثل ريال مدريد.

وبعد التعاقد مع ميسي، فكرة باريس سان جيرمان هي الاستمرار في الضغط على مبابي لتجديد عقده، وإذا لم ينجح سيرحل المهاجم الشاب مجانا العام المقبل.

وقد يبدو الأمر مجنونا، لكن النادي الباريسي يفضل الانتظار لنهاية عقد مبابي الموسم المقبل، بدلا من بيعه بمبلغ يقارب 200 مليون يورو، وهو رقم بالمناسبة يحتاجه باريس سان جيرمان لموازنة حساباته.

باريس سان جيرمان يريد ميسي دون التفريط في مبابي.. وهذه دوافع اكتمال الصفقة https://t.co/zdFiAB32xf pic.twitter.com/LB9FdQFrxE — إرم سبورت (@EremSports) August 6, 2021

وفي ظل كل التعاقدات الجديدة المؤثرة والبارزة الصيف الحالي، كيف سينجح باريس سان جيرمان في تجنب قواعد البطولة الفرنسية؟ هذا ما يطرحه عالم كرة القدم على نفسه.

وفي مدريد، في الوقت الحالي، ينتظرون أن يظهر باريس سان جيرمان بعض علامات الضعف من الناحية المالية حتى يطرح مبابي للبيع، على الرغم من أن جميع الرسائل التي يطلقها النادي حول مهاجمه الفرنسي الشاب في الوقت الحالي هي أنه لن يتم لمسه أو التفكير في بيعه والانتظار لنهاية عقده الموسم المقبل.