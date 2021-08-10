تصعيد كبير من ريال مدريد ضد خافيير تيباس رئيس رابطة الليغا

قرر ريال مدريد رفع دعوى قضائية ضد خافيير تيباس رئيس رابطة الليغا وصندوق CVC الاستثماري الخاص، بعد الاتفاق بينهما بشأن خطة استثمار مقترحة في الدوري.

وقال ريال مدريد في بيان على موقعه الرسمي على الإنترنت، يوم الثلاثاء “ وافق مجلس إدارة نادي ريال مدريد لكرة القدم في اجتماعه، المنعقد اليوم في الساعة 11:00 صباحا، بالإجماع على اتخاذ إجراءات قانونية مدنية وجنائية ضد رئيس رابطة الدوري الإسباني (الليغا) السيد خافيير تيباس، وضد خايمي جيخارو، المسؤول عن صندوق الاستثمار الدولي (CVC) وضد صندوق الاستثمار الدولي CVC Capital Partners SICAV-FIS نفسه“.

وأضاف البيان، أن مجلس الإدارة قرر أيضا ”اتخاذ جميع الإجراءات القانونية المناسبة لإلغاء الاتفاقيات المحتملة التي ستعتمدها الرابطة، في 12 أغسطس 2021، فيما يتعلق بالاتفاقية بينها وصندوق CVC للاستثمار“.

واستنكر ريال مدريد وبرشلونة، يوم الخميس الماضي، اتفاقا يتضمن استثمارات بمليارات الدولارات، وتقاسما للإيرادات بين رابطة الدوري الإسباني وشركة CVC للأسهم الخاصة.

وقال ريال في بيان حينها، إن الاتفاق تم دون علم أو موافقة النادي مضيفا ”تمت المفاوضات دون عملية تنافسية وتشمل منح سي.في.سي 20 في المئة من العوائد السنوية“.

ووصف هيكل العملية بأنه ”مضلل“ ويمنع الأندية من جزء من الحقوق المرئية والسمعية خلال 50 عاما.

ويعتبر ريال مدريد أن الاتفاق، الذي ستستثمر CVC بموجبه 2.7 مليار يورو (3.2 مليار دولار) في الدوري الإسباني مقابل 10% من الإيرادات و10 % من معظم الأعمال، يشكل اختلاسا لأصول تخص ريال مدريد.

وانضم برشلونة إلى غريمه التقليدي في رفض الاتفاق، يوم الخميس الماضي، وهو اليوم الذي أعلن فيه عن رحيل نجمه ليونيل ميسي بسبب قيود مالية من رابطة الدوري الإسباني.

وتبدو العلاقة متوترة بين رابطة الدوري الإسباني وريال مدريد غالبا، لكنها تدهورت بعد أن قاد النادي تحركا واسعا لتأسيس دوري السوبر الأوروبي الانفصالي مع 11 ناديا من القمة في أوروبا.

واعتمدت اللجنة التنفيذية لرابطة الدوري الإسباني، وتضم رئيسي أتلتيكو مدريد وإشبيلية، فيما لا تشمل رئيسي ريال مدريد وبرشلونة، الاتفاق المخطط مع صندوق الاستثمار، ولن يخصع للتصويت من كل أعضاء الرابطة.