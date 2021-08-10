مفاجأة.. برشلونة يقدم عرضا أخيرا لميسي

قال موقع قناة La Porteria المتخصص في أخبار برشلونة إن علاقة ليونيل ميسي مع فريقه برشلونة لم تنته وأن مسلسل تجديد عقد النجم الأرجنتيني قد يشهد مفآجات في الأيام المقبلة رغم إعلانه الرحيل.

وذكر الموقع أن إدارة برشلونة قدمت عرضا أخيرا للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي للبقاء في الفريق وأن العرض بعد مؤتمر الوداع الذي نظمه وأعلن من خلالها أنه قدم كل شيء من أجل أن يبقى في الفريق لكن الظروف الاقتصادية الصعبة فرضت على الطرفين الرحيل.

وحسب الموقع فالعرض قدم بعد المؤتمر الصحفي الوداعي، حيث يتفاوض فيران ريفرتر المدير التنفيذي لبرشلونة مع النجم الأرجنتيني وممثليه من أجل الاتفاق على العرض الأخير.

كما أكد La Porteria أن خيار بقاء ميسي في برشلونة لم يغلق نهائيا رغم الأخبار التي تحدثت عن اقترابه من الانتقال لباريس سان جيرمان.

ولم يكشف الموقع تفاصيل العرض الأخير الذي تقدمت به إدارة برشلونة للنجم ليونيل ميسي.

ولازال النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في منزله ببرشلونة والتقى بعض أصدقائه ويتواجد صحفيين بجوار المنزل كما تحاول بعض جماهير برشلونة الضغط عليه من أجل البقاء وتحضر قرب منزله لوداعه والهتاف باسمه.

وفي نفس الوقت لازالت جماهير باريس سان جيرمان تنتظر وصوله لباريس بفارغ الصبر وترابط قرب مطار لو بورجيه على أمل أن تحط طائرته من برشلونة.

وحسب La Porteria فإن مسألة بقاء ميسي أو رحيله لازالت غير مؤكدة، لكن هناك عرضا جديدا ومفاوضات حوله بالفعل.