هل سيطبق اليويفا قواعده على باريس سان جيرمان حال تعاقده مع ميسي؟

سيتم وضع باريس سان جيرمان تحت المجهر حال تعاقده بالفعل مع ليونيل ميسي قائد برشلونة السابق، إذ إن هذه الصفقة ستثير الكثير من التساؤلات بشأن اللعب المالي النظيف وعلاقة ناصر الخليفي رئيس النادي الفرنسي بالاتحاد الأوروبي ورئيسه ألكسندر تشيفرين خاصة بعد رفض سان جيرمان الانضمام لدوري السوبر القاري الانفصالي في وقت سابق هذا العام.

وأثارت صحيفة ”ماركا“ الإسبانية بعض التساؤلات، بينها هل هناك حد لتعاقدات النادي الفرنسي؟ هل تتنافس جميع الأندية على قدم المساواة عندما يتعلق الأمر بالامتثال للقواعد التي وضعتها البطولات المختلفة والاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا)؟ هل من الجيد لدوري أبطال أوروبا ومكانته السماح بمواقف كهذه؟ هل يستطيع باريس سان جيرمان تحمل الضغط الذي سيتعرض له حال التعاقد مع ميسي؟.

ولم يعد ميسي يلعب في برشلونة، مع اقترابه من الانتقال إلى باريس سان جيرمان الذي أغلق حساباته العام الماضي بخسائر بلغت 204 ملايين كما تقول الأرقام.

ورغم وجود وجهة أخرى محتملة تحدث عنها قائد الأرجنتين في الأشهر الأخيرة هي مانشستر سيتي، لكن النادي الإنجليزي تكبد خسائر أكبر من باريس سان جيرمان، لكن ذلك لم يمثل عقبة أمام التعاقد مع جاك غريليش في صفقة تقدر بـ100 مليون جنيه إسترليني والسعي خلف هاري كين مهاجم توتنهام هوتسبير بمبلغ مالي أكبر، لكنه ابتعد تماما عن التفاوض مع ميسي بعد رحيله رسميا عن برشلونة في ظل إيقافه لمدة عامين من المشاركة في دوري الأبطال قبل قبول طعنه على قرار اليويفا.

"ليكيب" تكشف موعد الفحص الطبي لميسي في باريس سان جيرمان https://t.co/VzQmQ8rlZH pic.twitter.com/JNbTWLvIQ8 — إرم سبورت (@EremSports) August 8, 2021

فريق الأحلام في سان جيرمان

هل يستطيع سان جيرمان الاستمرار في السوق بهذه الطريقة؟ تقول القيم التنافسية والامتثال للقواعد لا، لكن الواقع يوضح أنه يمكنه فعل ما يريد، ويجب ألا ننسى أن باريس سان جيرمان قد ضم أيضًا سيرجيو راموس وجورجينيو فينالدوم وأشرف حكيمي وجيانلويغي ودوناروما.

وفي إسبانيا، سيكون من المستحيل على الأندية التي تعرضت لخسائر وتجاوزت حد رواتب اللاعبين تسجيل لاعبين جدد، ما يعني أنه سيتعين عليهم بيع بعض اللاعبين، أما في حالة باريس سان جيرمان فالبيع أقل من الشراء بكثير، لكن يبدو أن هذه المشكلة غير موجودة في الدوري الفرنسي الذي لا تمنع قواعده شراء سان جيرمان للمزيد من اللاعبين.

ويبدأ الاتحاد الأوروبي (اليويفا) في تنفيذ قواعد اللعب المالي النظيف في وقت لاحق، أي أن النادي ينهي عمليات البيع والشراء وبمجرد إغلاق فترة الانتقالات يبرر ويوازن أرقامه التي يدرسها اليويفا فما بعد.

وأكد تشيفرين قبل أشهر أن التهاون الذي سيطر على قرارات الاتحاد خلال جائحة كوفيد-19 سيستمر لموسم آخر، رغم أنه حذر قائلا: ”مع ذلك، علينا أن نتكيف مع الواقع الجديد، وعلينا أن نشجع وتحرر الاستثمارات، علينا تصحيح بعض المظالم التي يمكن أن تسببها قواعد اللعب المالي النظيف بشكل غير مباشر في الظروف الحالية، علينا أن نفعل ذلك وسنفعله“، ولا شك أن هذه التصريحات زادت الشكوك لدى قادة بعض الأندية.

أين سيلعب ميسي في تشكيل باريس سان جيرمان؟ https://t.co/x7GuyseC98 pic.twitter.com/vEUdeLuc2Q — إرم سبورت (@EremSports) August 8, 2021

وقالت الصحيفة: ”لقد حانت اللحظة ومن نيون (مقر الاتحاد الأوروبي) يجب عليهم تقييم الأشياء غير الملموسة وتقييم ما إذا كانت الأندية التي خسرت ملايين هي أصول حقيقية لمسابقاتها أم أنها، على العكس من ذلك، تثقل كاهل أفضل منافسة للأندية في العالم (دوري الأبطال)“.

وليس هناك سوى مناشدة للأخلاق والقيم، هل من الجيد للاتحاد الأوروبي ولكرة القدم أن يضم فريق واحد كلا من نيمار وميسي وكيليان مبابي وسيرجيو راموس وماركينيوس ودوناروما وماورو إيكاردي؟.