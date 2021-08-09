رسميا.. السماح بحضور 30 ألف مشجع في مباراة برشلونة وريال سوسيداد

أعلن برشلونة رسميا السماح لـ 30 ألف مشجع في ملعب كامب نو لحضور مباراة الفريق مع ريال سوسيداد، في الجولة الأولى من الليغا.

ومن المقرر أن يستضيف برشلونة منافسه ريال سوسيداد، يوم الأحد المقبل، على ملعب كامب نو، في أولى مباريات الدوري الإسباني.

ووفقًا للوائح الصادرة من الجهات الصحية، تم تحديد نسبة الدخول لملعب كامب نو بـ 30% ما يمثل نحو 30 ألف مشجع.

The fans are coming back to Camp Nou! 🙌https://t.co/tYOXeljeLX — FC Barcelona (@FCBarcelona) August 9, 2021

وستكون هذه أول عودة للجماهير لملعب كامب نو، منذ منع الجماهير من دخول الملاعب بسبب جائحة فيروس كورونا في مارس 2020.

وسيكون هذا أول تواجد لجماهير برشلونة في مباراة رسمية في كامب نو، منذ رحيل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي أعلن النادي الكتالوني رحيله، يوم الخميس الماضي.

واللافت أن آخر مباراة شهدت تواجد الجماهير في مباراة رسمية على ملعب كامب نو أمام ريال سوسيداد يوم 7 مارس 2020.

ملك الليغا

وينطلق الدوري الإسباني للموسم 2021/2022 يوم الجمعة، بمواجهة فالنسيا مع خيتافي، وسيكون هذا الموسم الأول دون تواجد ميسي وسيرجيو راموس.

ونال ميسي 10 ألقاب مع برشلونة في الدوري الإسباني، كما نال الكرة الذهبية 6 مرات، والحذاء الذهبي 6 مرات، وسجل 474 هدفًا في 520 مباراة، كأكثر هداف في تاريخ الليغا.

كما أن ميسي أكثر من سجل أهدافًا في موسم واحد برصيد 50 هدفًا، وكان ذلك موسم 2011/2012.

وحصل ميسي على جائزة هداف الدوري الإسباني 8 مرات (رقم قياسي) وهو أكثر من حقق انتصارات في الليغا برصيد 383 فوزا، وأكثر من لعب مباريات بإجمالي 520 مباراة.

وكانت أول مباراة لميسي في الدوري الإسباني يوم 16 أكتوبر 2004 أمام إسبانيول، في حين كان آخر ظهور يوم 16 مايو أمام سيلتا فيغو.

خسائر فادحة

وذكرت مؤسسة ”براند فاينانس“ أن رحيل ميسي عن برشلونة قد يكبد النادي الكتالوني 137 مليون يورو كخسائر من قيمة العلامة التجارية، ما يعني انخفاضا بنسبة 11% للقيمة الحالية البالغة 1.266 مليار يورو.

وستأتي الخسائر بشكل أساسي من انخفاض العوائد التجارية لبرشلونة، المنتظر أن تتراجع بقدر 77 مليونا، ومن مبيعات القمصان ومنتجات التسويق الأخرى، والتي يتوقع أن تقل بمقدار 43 مليونا.

والسبب الثالث الذي سيخسر البارسا مالا بموجبه، يتمثل في عوائد يوم المباراة والنتائج على أرض الملعب، بانخفاض بقدر 17 مليون يورو.