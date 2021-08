رسميا.. السماح بحضور 30 ألف مشجع في مباراة برشلونة وريال سوسيداد

أعلن برشلونة رسميا السماح لـ 30 ألف مشجع في ملعب كامب نو لحضور مباراة الفريق مع ريال سوسيداد، في الجولة الأولى من الليغا.

ومن المقرر أن يستضيف برشلونة منافسه ريال سوسيداد، يوم الأحد المقبل، على ملعب كامب نو، في أولى مباريات الدوري الإسباني.

ووفقًا للوائح الصادرة من الجهات الصحية، تم تحديد نسبة الدخول لملعب كامب نو بـ 30% ما يمثل نحو 30 ألف مشجع.

The fans are coming back to Camp Nou! 🙌https://t.co/tYOXeljeLX

— FC Barcelona (@FCBarcelona) August 9, 2021