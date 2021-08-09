صدمة جديدة لبرشلونة بشأن مدة غياب أغويرو بسبب الإصابة

وجهت تقارير إعلامية، صدمة جديدة لنادي برشلونة، بعد الكشف عن مدة غياب الأرجنتيني سيرجيو أغويرو عن الفريق الكتالوني.

وكان برشلونة، أعلن أمس، تعرض أغويرو لإصابة على مستوى الفخذ الأيمن، حيث كان سيخضع لفحوصات طبية، من أجل التأكد من مدى فداحة الإصابة.

ووفقًا لما ذكرته إذاعة ”Rac1“ فإن ”أغويرو سيغيب لمدة 10 أسابيع عن الفريق، أي حتى نوفمبر المقبل، وحال عودته في بداية نوفمبر، فمعنى ذلك، أنه سيغيب عن 15 مباراة للفريق (12 في الليغا، و3 مباريات في دوري أبطال أوروبا).

#FCB 🔵🔴 💥 El 'Kun' Agüero no podrá volver a jugar hasta mediados de noviembre https://t.co/sLXCxVZFHI — Diario SPORT (@sport) August 9, 2021

ويستهل برشلونة مشواره في الدوري الإسباني، باستضافة ريال سوسييداد في 15 أغسطس المقبل.

وكان برشلونة أعلن الخميس الماضي، رحيل ليونيل ميسي، بعدما فشلت صفقة تجديد عقد الأسطورة الأرجنتيني، لعدم التوافق مع قواعد الدوري الإسباني.

وكان أغويرو، انضم إلى برشلونة خلال الميركاتو الصيفى الجاري، في صفقة انتقال حر، بعد رحيله عن مانشستر سيتي، بعقد لمدة عامين، ونص العقد على وجود الشرط الجزائي بعقد سيرجيو مع برشلونة، والذي يصل قيمته إلى 100 مليون يورو.

ويعود أغويرو للدوري الإسباني مجددًا، بعدما لعب سابقا لأتلتيكو مدريد، ما بين 2006 و2011، وتوج برفقته بلقبي الدوري الأوروبي، والسوبر الأوروبي في 2010.