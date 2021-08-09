أومتيتي يرد على صافرات الاستهجان ضده من جماهير برشلونة

حرص صامويل أومتيتي، مدافع نادي برشلونة، على الرد بشكل مقتضب إثر تعرضه لانتقادات قوية من قِبل جماهير ناديه، خلال مواجهة يوفنتوس، مساء الأحد، في كأس خوان غامبر.

واستضاف ملعب يوهان كرويف مباراة الفريقين، حيث فاز برشلونة بثلاثة أهداف دون رد.

وأطلقت الجماهير خلال المباراة صافرات استهجان عدائية ضد أومتيتي كلما لمس الكرة.

وكتب أومتيتي عبر حسابه الشخصي بموقع ”إنستغرام“، عقب المباراة: ”في بعض الأحيان يكون من الأفضل عدم قول أي شيء، وترك الصمت يعتني بكل شيء“.

وكان جيرارد بيكيه، مدافع برشلونة، قد قال في تصريحات صحفية عقب المباراة، إن صافرات الاستهجان لن تساعد الفريق.

ويرى قطاع من جماهير البارسا أن عدم رحيل بعض اللاعبين عن الفريق تسبب في عدم قدرة إدارة النادي على تجديد عقد النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، في ظل قيود رابطة الدوري الإسباني، وهو ما أدى لمغادرته برشلونة.

وكان أومتيتي من أبرز المرشحين للرحيل عن البلوغرانا، خلال الميركاتو الصيفي الجاري، إلا أنه فضل البقاء في كامب نو.

ويقام كأس جوان غامبر في مدينة برشلونة ويشرف على تنظيمه نادي برشلونة الإسباني، وهو عبارة عن بطولة ودية تقام كل عام يخوضها فريق برشلونة مع أحد الفرق العالمية، إما من أوروبا، أو أمريكا الجنوبية.

تصريحات بيكيه

من جانبه، عزا جيرارد بيكيه، مدافع برشلونة، رحيل ميسي إلى سوء تسيير الإدارات السابقة التي أضرت بالفريق، مؤكدا أنها سنة الحياة وأن الأهم هو التطلع للمستقبل والتنافس على الألقاب.

وقال بيكيه: ”الإدارة في السنوات القليلة الماضية لم تكن أفضل، وهذا عاقبنا، كما أننا نحمل قميص برشلونة، وهذا يفرض علينا أن ننافس“.

وأضاف: ”بالنسبة لرحيل ميسي، أفضل لاعب في التاريخ، الأمر كان صعبا وسبب لنا ألما، لكنه كان سيحدث يوما ما، ويجب أن نستمر. الناس تريد الذهاب للملاعب، وأمس حاولنا تقديم عرض لهم“.

وتابع: ”إنها ضربة معنوية وسببت لنا ألما ولميسي أيضا. فقدنا أفضل لاعب في التاريخ وعلينا أن نتأقلم، لكن التاريخ يؤكد أننا نستطيع أن نرفع رأسنا مجددا“.

من جهة أخرى، قدم خاومي لوبيس، أحد أعضاء إدارة برشلونة وعضو لجنة إسباي برشلونة، وهو أستاذ في جامعة نافارا ومتخصص في استراتيجية الشركات، استقالته لخوان لابورتا، وكتب فيها: ”عزيزي لابورتا، لقد خيبت أملي، كنت أعتقد أنك الوحيد الذي يستطيع مواجهة بيريز، سيسجل التاريخ أنك الرئيس الذي ترك ميسي يرحل، كان إرثا لبرشلونة، أفتقد للمعلومات لكني متأكد أنه كان من الممكن فعل المزيد ليبقى ميسي“.

وأضاف: ”سنرى إن كان دوري السوبر الأوروبي سيرى النور، في انتظار ذلك سيعزز باريس سان جيرمان صفوفه بميسي وسيذهب كليان مبابي لريال مدريد. هذه خطة فلورنتينو بيريز المثالية“.

وأتم: ”شكرا على الثقة في الانضمام للجنة إسباي برشلونة، وعلى الرغم من عدم وجود تعيين رسمي أو مسؤولية، أعتقد أني ساهمت بأشياء إيجابية، لكني مضطر للاستقالة لكوني أرغب في أن أكون حرا للتعبير عن رأيي“.

رحيل ميسي

وكان ليونيل ميسي أكد أنه سيترك برشلونة بعد أن قال برشلونة إنه لا يستطيع تحمل أجر اللاعب الأرجنتيني دون أن يعرض مستقبله للخطر.

وأشار المهاجم المخضرم إلى أنه يجري محادثات مع باريس سان جيرمان المنافس في الدوري الفرنسي ربما تؤدي لانتقاله للعاصمة الفرنسية رغم أنه لم يتخذ بعد قرارا يتعلق بمستقبله.

وقالت صحيفة ”ليكيب“ الفرنسية إن ميسي سيسافر إلى باريس للخضوع للفحوص الطبية في باريس سان جيرمان صباح الاثنين.

وأضافت الصحيفة الفرنسية نقلا عن مصادر أرجنتينية أن اللاعب الأرجنتيني البالغ من العمر 34 عاما والنادي الفرنسي اقتربا من التوصل لاتفاق.

وقالت صحيفة ماركا الإسبانية إن باريس سان جيرمان أرسل عرضا رسميا إلى ميسي، يوم الأحد، بمجرد عقد قائد الأرجنتين مؤتمره الصحفي الوداعي.

وبينما لم يؤكد ميسي، الذي ظهر عليه التأثر بالموقف، انتقاله إلى باريس سان جيرمان، فإنه أوضح أنه ينوي الاستمرار في اللعب لأطول مدة ممكنة.