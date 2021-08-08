كشف مدة غياب أغويرو عن برشلونة

أعلن نادي برشلونة الإسباني، تعرض نجم هجومه الجديد سرجيو أغويرو لإصابة على مستوى الفخذ الأيمن، لينضم إلى قائمة المصابين التي تضم لاعب الوسط الهولندي فرانكي دي يونغ والمدافع الفرنسي كليمينت لينغليه، وتشير التقارير الأولية إلى إمكانية غيابه لمدة شهر.

وأكد النادي الكتالوني في بيان اليوم الأحد غياب أغويرو عن مباراة اليوم في كأس جوان جامبر أمام يوفنتوس، بينما سيخضع لفحوصات طبية من أجل التأكد من مدى فداحة الإصابة.

يأتي ذلك في الوقت الذي تشير فيه وسائل إعلام إسبانية إلى أن غياب المهاجم الأرجنتيني قد يراوح ما بين 3 إلى 4 أسابيع.

أكد #برشلونة إصابة سيرجيو #أغويرو في ربلة الساق وسيخضع لمزيد من الفحوص لمعرفة حجم الإصابة.

وذكرت وسائل إعلام أن مشاركة أغويرو أمام ريال سوسيداد في الجولة الافتتاحية للدوري الإسباني الأسبوع المقبل محل شك.#إرم_سبورت pic.twitter.com/AFPQvChkZJ — إرم سبورت (@EremSports) August 8, 2021

وتعاقد برشلونة مع المهاجم الأرجنتيني سيرجيو أغويرو خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية في صفقة مجانية بعد نهاية عقده مع مانشستر سيتي، حيث غادر الفريق الإنجليزي وهو هدافه التاريخي وتوج معه بـ15 لقبا.

ويعود أغويرو للدوري الإسباني مجددا بعدما لعب سابقا لأتلتيكو مدريد ما بين 2006 و2011 وتوج برفقته بلقبي الدوري الأوروبي والسوبر الأوروبي في 2010.

ويرتبط أغويرو، الذي يبلغ من العمر 33 عاما، بعلاقة صداقة مع مواطنه ليونيل ميسي، حيث لعبا سويا في مختلف المنتخبات الأرجنتينية بداية من الفئات الصغرى لغاية المنتخب الأول.

وعلى صعيد آخر تعرض لينغليه لإصابة طفيفة، ولكن في حالة عدم تحسنها بالشكل المنتظر قد يخضع اللاعب لعملية جراحية بسيطة، وذلك بسبب معاناته من مشاكل على صعيد أوتار الركبة، وهو ما دفع الجهاز الطبي لتجهيز برنامج علاجي للمدافع الفرنسي لمدة أسبوعين.

وغاب عن قائمة رونالد كومان لمباراة اليوم اللاعبون الذين يعانون من إصابات تحتاج لفترة تعافٍ طويلة مثل حارس المرمى الألماني أندريه تير شتيغن والإسباني الشاب إنسو فاتي والجناح الفرنسي عثمان ديمبيلي، بينما انضم البرازيلي فيليبي كوتينيو بعد 8 أشهر من الغياب.

ويخوض برشلونة اليوم مباراته الودية في كأس جوان جامبر، وهي الأولى له بعد الإعلان رسمياً عن رحيل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عن الفريق، بسبب عدم القدرة على تجديد تعاقده، بسبب بعض المشاكل الاقتصادية التي تخص التزام النادي الكتالوني بقواعد اللعب المالي النظيف.