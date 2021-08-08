جماهير برشلونة تلاحق سيارة ميسي وتهتف باسمه عقب نهاية مؤتمره الوداعي (فيديو)

حرصت جماهير نادي برشلونة التي احتشدت حول ملعب ”كامب نو“ على توديع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بطريقة عاطفية ومؤثرة.

وحاصرت الجماهير سيارة ميسي بعد نهاية مؤتمره الصحفي الذي أعلن فيه رحيله بشكل رسمي عن برشلونة، ولاحقوا سيارته حيث كانت برفقته عائلته، أبناؤه وزوجته أنتونيلا، وقاموا بالهتاف باسمه.

وأكد ليونيل ميسي، اليوم الأحد، أنه سيترك برشلونة بعد أن قال إنه لا يستطيع تحمل أجر اللاعب الأرجنتيني بدون أن يعرض مستقبله للخطر.

وأشار المهاجم المخضرم إلى أنه يجري محادثات مع باريس سان جيرمان المنافس في الدوري الفرنسي ربما تؤدي لانتقاله للعاصمة الفرنسية رغم أنه لم يتخذ بعد قرارا يتعلق بمستقبله.

خروج ميسي وأنتونيلا من كامب نو والتفاف الجماهير وهرولتهم خلف السيارة وسط هتافات 💔💔#MessiLeavingBarca #MessiForever #Messi pic.twitter.com/fqf2K3okPp — إرم سبورت (@EremSports) August 8, 2021

وقالت صحيفة ”ليكيب“ الفرنسية، إن ميسي سيسافر إلى باريس، اليوم الأحد؛ للخضوع للفحوص الطبية في باريس سان جيرمان، مساء الأحد أو صباح الإثنين.

وأضافت الصحيفة الفرنسية نقلا عن مصادر أرجنتينية، أن اللاعب الأرجنتيني البالغ من العمر 34 عاما والنادي الفرنسي اقتربا من التوصل لاتفاق.

وبينما لم يؤكد ميسي الذي ظهر عليه التأثر بالموقف انتقاله إلى باريس سان جيرمان، فإنه أوضح أنه ينوي الاستمرار في اللعب لأطول مدة ممكنة.

وقال ميسي: ”طالما كنت قادرا على المضي قدما واللعب بصورة تنافسية وطالما سمحت لي قدراتي البدنية بذلك (فإنني سأواصل اللعب).

”طالما كنت قادرا على اللعب والمنافسة فإنني سأستمر“.

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وأضاف في مؤتمر صحفي في استاد كامب نو بينما احتشد مئات من مشجعي النادي الكتالوني خارج الملعب وهم يرتدون القميص رقم 10 من أجل وداع اللاعب: ”حاولت التصرف بتواضع واحترام وأتمنى أن تكون هذه هي الذكرى التي تبقى بعد رحيلي عن النادي“.

وقضى ميسي 21 عاما وهي كل مسيرته في النادي، وأصبح هدافه التاريخي برصيد 682 هدفا، وانفجر بالبكاء قبل أن يبدأ كلمته، وتلقى تحية طويلة من ممثلي وسائل الإعلام ولاعبين حاليين وسابقين بين الحضور.

ولم يرافق لابورتا أو أي مسؤول آخر من النادي ميسي إلى المؤتمر الصحفي اليوم.

"ليكيب" تكشف موعد الفحص الطبي لميسي في باريس سان جيرمان https://t.co/VzQmQ8rlZH pic.twitter.com/JNbTWLvIQ8 — إرم سبورت (@EremSports) August 8, 2021

ولم يكشف ميسي (34 عاما) عن خططه الفورية، لكن بعد أن ذكرت صحيفة ليكيب يوم الجمعة أنه في طريقه للانضمام إلى باريس سان جيرمان، أكد اللاعب الأرجنتيني أن ذهابه إلى العاصمة الفرنسية ”احتمال قائم“. لكنه أكد أنه في الوقت الحالي لم يتفق بعد على الانضمام لأي ناد ولم يحزم أمره بعد، مؤكدا أنه كان يعتقد أنه سيستمر في كامب نو بعد الاتفاق على عقد لمدة خمسة أعوام يتضمن خفض راتبه بنسبة 50 في المئة قبل انهيار الصفقة في الأسبوع الماضي.

ويرى بعض المراقبين أن إعلان رحيل ميسي عن برشلونة هو بمثابة خدعة من النادي لرابطة الدوري الإسباني.

وأوضح ميسي: ”بصراحة بعد الانتخابات في مارس تحدثت مع رئيس النادي، خوان لابورتا، وتناولنا العشاء وبعدها اقتنعت بالبقاء في النادي“.

”عقدي مع النادي لم يكن مشكلة على الإطلاق. من جانبي فعلت كل ما أستطيع والنادي يقول إن رابطة الدوري هي السبب في عدم إتمام الصفقة. ويمكنني التأكيد لكم أنني فعلت كل ما بوسعي من أجل البقاء. في العام الماضي لم أكن أريد البقاء لكن الأمور تغيرت هذا العام“.

وعرضت جميع الجوائز التي حصل عليها ميسي خلال وجوده مع النادي الكتالوني (35 جائزة) من أجل عقد جلسة تصوير خاصة بعد المؤتمر الصحفي.