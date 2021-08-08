"ليكيب" تكشف موعد الفحص الطبي لميسي في باريس سان جيرمان

ذكرت صحيفة ”ليكيب“ أن ليونيل ميسي سيسافر إلى باريس، يوم الأحد؛ للخضوع إلى الفحوص الطبية في باريس سان جيرمان، مساء الأحد أو صباح الإثنين.

وقالت الصحيفة الفرنسية نقلا عن مصادر أرجنتينية، إن اللاعب الأرجنتيني البالغ من العمر 34 عاما والنادي المنافس في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم، اقتربا من التوصل لاتفاق.

وكشفت تقارير سابقة أن ميسي سيوقع على عقد لمدة موسمين براتب سنوي قيمته 40 مليون يورو.

وأكد ليونيل، يوم الأحد، أنه سيترك برشلونة بعد أن قال إنه لا يستطيع تحمل أجر اللاعب الأرجنتيني دون أن يعرض مستقبله للخطر.

وقال ميسي المشوب بالعواطف في مؤتمر صحفي في استاد ”كامب نو“، بينما احتشد مئات من مشجعي النادي الكتالوني خارج الملعب وهم يرتدون القميص رقم 10 من أجل وداع اللاعب: ”حاولت التصرف بتواضع واحترام وأتمنى أن تكون هذه هي الذكرى التي تبقى بعد رحيلي عن النادي“.

وقضى ميسي 21 عاما في النادي، وأصبح هدافه التاريخي برصيد 682 هدفا، وانفجر بالبكاء قبل أن يبدأ كلمته، وتلقى تحية طويلة من ممثلي وسائل الإعلام ولاعبين حاليين وسابقين بين الحضور.

ولم يكشف ميسي (34 عاما) عن خططه الفورية، لكن بعد أن ذكرت صحيفة ليكيب الفرنسية، يوم الجمعة، أنه في طريقه للانضمام إلى باريس سان جيرمان، أكد اللاعب الأرجنتيني أن ذهابه إلى العاصمة الفرنسية ”احتمال قائم“. لكن أكد أنه في الوقت الحالي لم يتفق بعد على الانضمام لأي ناد، ولم يحزم أمره بعد. مؤكدا أنه كان يعتقد أنه سيستمر في كامب نو بعد الاتفاق على عقد لمدة خمسة أعوام، يتضمن خفض راتبه بنسبة 50 في المئة قبل انهيار الصفقة، في الأسبوع الماضي.

وأوضح ميسي: ”بصراحة بعد الانتخابات (في مارس) تحدثت مع (رئيس النادي جوان) لابورتا وتناولنا العشاء وبعدها اقتنعت بالبقاء في النادي.

”عقدي مع النادي لم يكن مشكلة على الإطلاق. من جانبي فعلت كل ما أستطيع والنادي يقول إن رابطة الدوري هي السبب في عدم إتمام الصفقة. ويمكنني التأكيد لكم أنني فعلت كل ما بوسعي من أجل البقاء. في العام الماضي لم أكن أريد البقاء لكن الأمور تغيرت هذا العام“.

وعرضت جميع الجوائز التي حصل عليها ميسي خلال وجوده مع النادي الكتالوني (35 جائزة) من أجل عقد جلسة تصوير خاصة بعد المؤتمر الصحفي.

وشارك ميسي مع برشلونة في 778 مباراة، في كل البطولات، سجل خلالها 672 هدفا وصنع 305 أهداف، كما يعد الهداف التاريخي لبرشلونة بفارق 440 هدفا عن الإسباني سيزار رودريغيز.

ميسي: فعلت كل ما بوسعي لكي أبقى.. وباريس سان جيرمان أحد الخيارات المحتملة https://t.co/ZbhHnlkvyo pic.twitter.com/yYZlawaxn9 — إرم سبورت (@EremSports) August 8, 2021

كما أنه أكثر من ارتدى قميص البلوغرانا بـ778 مباراة، وبفارق 11 لقاء عن ملاحقه تشافي هيرنانديز.

ويُعد ميسي هو الهداف التاريخي لمباريات الكلاسيكو، بين برشلونة وريال مدريد بـ26 هدفا.

وتوج النجم الأرجنتيني مع برشلونة بالدوري الإسباني 10 مرات، وكأس الملك سبع مرات، والسوبر الإسباني سبع مرات أيضا.

كما ظفر ميسي بلقب دوري أبطال أوروبا مع برشلونة أربع مرات، والسوبر الأوروبي ثلاث مرات، ومثلها لكأس العالم للأندية.