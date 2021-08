متابعة مباشرة لمؤتمر ليونيل ميسي.. النجم الأرجنتيني يبكي (فيديو)

أجهش الأرجنتيني ليونل ميسي بالدموع بعد دخوله المؤتمر الصحفي الوداعي عقب إعلان رحيله رسميا عن برشلونة.

وظهر اليوم النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، للمرة الأخيرة في ”كامب نو“ من خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأحد، بعد إعلان رحيله رسميًا عن نادي برشلونة.

وقال ميسي: ”أشعر أنني غير قادرا على الكلام الآن بعد هذه السنوات الطويلة وقضاء كل حياتي في برشلونة“.

وأضاف: ”اليوم تأتي لحظة الوداع، سنوات طويلة وقضيت حياتي هنا منذ الصغر، منذ سن 13 عاما، أكثر من 20 سنة أرحل أنا وزوجتي وأبنائي الكتالونيين الأرجنتيين، عشت كل هذه السنوات الرائعة، ووعدتهم بأننا سنعود يوما إلى هذه المدينة“.

وتابع: ”تعلمت الكثير من هذا النادي وهناك أشياء رائعة وأخرى سيئة مررت بها، دائما أعطيت كل شيء من أجل هذا القميص وهذا النادي منذ اليوم الأول لوصولي حتى اليوم الأخير، سأرحل ودائما أشكر حب الناس، لم أتخيل أبدا أنني سأعيش هذه اللحظة، لحظة الوداع، أتمنى أن أعود يوما ما لكي أكون جزءا من هذا النادي، ويكون دائما النادي الأفضل“.

وشدد: ”لست في حالة جيدة لكي أتحدث أكثر“.

وأوضح برشلونة، في بيان نشره على موقعه الرسمي، أن المؤتمر الصحفي سيقام في ملعب الفريق ”كامب نو“، في تمام الساعة الـ12 ظهرًا، الواحدة بتوقيت مكة المكرمة.

ومن المنتظر أن يودع ميسي الجماهير، قبل خوض تجربة جديدة في مسيرته الحافلة، حيث كشفت وسائل إعلام على أن وجهة النجم الأرجنتيني المقبلة، ستكون نادي باريس سان جيرمان.

وكان نادي برشلونة، أعلن الخميس الماضي، في بيان مغادرة نجمه ميسي صفوف النادي الكتالوني، بعد عشرين عامًا قضاها مدافعًا عن ألوانه.

وذكر برشلونة في بيانه، أنه رغم حصول اتفاق مع ميسي، إلا أن ”عراقيل اقتصادية وهيكلية “ حالت دون بقاء النجم الأرجنتيني مع الفريق الكتالوني.

وأعرب النادي عن أسف الطرفين لهذه القطيعة المفاجئة.

وشارك ميسي مع برشلونة في 778 مباراة، في كل البطولات، سجل خلالهم 672 هدفًا وصنع 305 آخرين، كما يعد هو الهداف التاريخي لبرشلونة بفارق 440 هدفا عن الإسباني سيزار وردريغيز.

كما أنه أكثر من ارتدى قميص البلوغرانا بـ778 مباراة، وبفارق 11 لقاء عن ملاحقه تشافي هيرنانديز.

ويُعد ميسي هو الهدف التاريخي لمباريات الكلاسيكو، بين برشلونة وريال مدريد بـ26 هدفًا.

وتوج النجم الأرجنتيني مع برشلونة بالدوري الإسباني 10 مرات، وكأس الملك سبع مرات، والسوبر الإسباني سبع مرات كذلك.

كما ظفر ميسي بلقب دوري أبطال أوروبا مع برشلونة أربع مرات، والسوبر الأوروبي ثلاث مرات، ومثله لكأس العالم للأندية.

🗣 "A formal offer from PSG to Lionel Messi is expected in the next 24/48 hours."

Lionel Messi will hold a news conference at the Nou Camp at 11am but first we hear from Sky Sports News reporter Gary Cotterill to give us the latest on Lionel Messi's future 👇 pic.twitter.com/EmmjT2WGx5

— Sky Sports News (@SkySportsNews) August 8, 2021