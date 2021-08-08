لماذا حذر أنييلي رئيسي برشلونة وريال مدريد من العقد المبرم بين صندوق الاستثمار الدولي ورابطة الليغا؟

عقد الثلاثي أندريا أنييلي، رئيس يوفنتوس، وفلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، وخوان لابورتا، رئيس برشلونة، اجتماعا في برشلونة لمناقشة تطورات دوري السوبر الأوروبي وصراعهم مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ”يويفا“، لكنه كان أيضا مناسبة لمعرفة سبب رفض أندية الدوري الإيطالي توقيع العقد مع صندوق الاستثمار الدولي CVC.

وحذر رئيس يوفنتوس فلورنتينو بيريز وخوان لابورتا من العقد المقترح من قبل صندوق الاستثمار الدولي، وأكد أن أندية يوفنتوس وميلان وإنتر ميلان رفضت توقيع العقد وأجبرت الصندوق الاستثماري على الانسحاب من المشروع مع رابطة الدوري الإيطالي.

وبحسب أنييلي، فإن العقد المقترح رُفض لأنه بمثابة ”خبز في الوقت الحالي وجوع في المستقبل“، ولكون صندوق الاستثمار الدولي CVC سيربح كثيرا من العقد.

ورفض كل من برشلونة وريال مدريد رسميا العقد المقترح من قبل رابطة الدوري الإسباني وCVC، والذي تبلغ قيمته 2 مليار و667 مليون يورو ستخصص منها 2 مليار 460 مليون يورو للأندية ويستفيد الصندوق من حوالي 11% من عقود الشركات مع رابطة الدوري الإسباني و10،95% من واجبات النقل التلفزيوني لمدة 50 سنة مقبلة.

ويستعد ريال مدريد لرفع دعوى قضائية ضد رابطة الدوري الإسباني لإسقاط العقد الموقع مع CVC، وسيقدم أرقاما تؤكد أن الأندية الإسبانية ستخسر الكثير وترهن مستقبلها في مقابل أرباح طائلة للصندوق الدولي.

حل لأزمتي برشلونة وريال مدريد.. رابطة الليغا توقع اتفاقية ضخمة لدعم المسابقة والأندية https://t.co/jf3bnz8VIB pic.twitter.com/X3c1SPIt93 — إرم سبورت (@EremSports) August 4, 2021

وبحسب الأرقام والدراسة التي أعدها ريال مدريد، فإن حقوق النقل التلفزيوني تبلغ حاليا مليارا و800 مليون في السنة، وهو ما يعني أن صندوق الاستثمار الدولي سيحصل على 9 ملايين و855 مليون يورو مقابل دفعه حاليا 2 مليار و667 مليون يورو.

وحال ارتفاع حقوق النقل التلفزيوني 2% فإن حصة صندوق الاستثمار الدولي سترتفع إلى 16 مليارا و671 مليون يورو، أما حال ارتفاع الحقوق التلفزيونية 10% فسيحصل على 229 مليارا و406 ملايين يورو.

وحتى حال تراجع حقوق النقل التلفزيوني بنسبة تصل إلى 30% فلن يخسر صندوق الاستثمار الدولي أي شيء، حيث سيحصل في 50 سنة على عائدات تصل إلى 6 مليارات و958 مليون يورو.

ويعتبر ريال مدريد، بحسب الأرقام، أن الأندية الإسبانية سترهن مستقبلها لنصف قرن حال التوقيع على العقد المقترح من قبل رابطة الدوري الإسباني، ولذلك فهو يرفضه برفقة برشلونة، ويرفضان التوقيع عليه ويرغبان في إسقاطه.