رياضة

تردد قنوات أبوظبي الرياضية على نايل سات وعرب سات‎
تاريخ النشر: 07 أغسطس 2021 15:05 GMT
تاريخ التحديث: 07 أغسطس 2021 16:30 GMT

تردد قنوات أبوظبي الرياضية على نايل سات وعرب سات‎

ليونيل ميسي سيعقد مؤتمرا صحفيا لوداع الجماهير وكشف تفاصيل الساعات الأخيرة قبل إعلان رحيله عن برشلونة.

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المصدر: أحمد نبيل - إرم نيوز

تستعد قنوات أبوظبي الرياضية لنقل عدة مباريات ودية، غدا الأحد، ويبحث العديد من المتابعين عن تردد القنوات الرياضية في الوقت الحالي.

ومن أبرز المباريات التي ستنقلها قناة أبوظبي الرياضية غدا، ليفربول ضد أتلتيك بلباو، عبر قناة ”أبوظبي الرياضية 3“ في تمام الساعة الخامسة بتوقيت القاهرة، والسادسة بتوقيت السعودية.

كما تنقل قنوات ”أبوظبي الرياضية 1″، مباراة ريال مدريد ضد ميلان، في تمام الساعة الـ6:30 بتوقيت القاهرة، السابعة والنصف بتوقيت السعودية.

كما تنقل قنوات ”أبوظبي الرياضية 1“ مواجهة برشلونة ضد يوفنتوس في كأس جوهان غامبر، التي ستنطلق في تمام الساعة 9:30 بتوقيت القاهرة، الـ10:30 بتوقيت السعودية.

وكأس جوهان غامبر هي بطولة ودية ينظمها نادي برشلونة بداية كل موسم على شرف السويسري غامبر، مؤسس النادي.

2021-08-2021-08-07

وأول بطولة لكأس جوهان غامبر، أقيمت عام 1966 في عهد إنريك لوديت كرئيس للنادي، ومنذ ذلك العام وحتى وقتنا الحالي تقام البطولة بانتظام.

ونسخة العام الحالي من الكأس ستكون استثنائية، حيث ستكون مواجهة ثنائية بين برشلونة ويوفنتوس، ففي المباراة الأولى سيتواجه فريقا السيدات للناديين ثم سيتواجه فريقا الرجال في المباراة الثانية، كما أنها ستكون المباراة الأولى للفريق دون نجمه الأرجنتيني ليوينل ميسي الذي أعلن رحيله رسميا عن الفريق.

وبرشلونة هو الفريق الأكثر فوزا بالكأس برصيد 43 نسخة، فهو النادي الذي يُنظم البطولة ويشارك فيها في كل عام.

تردد قنوات AD Sports 1-2-3

التردد: 12226 – 11526

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

القمر الصناعي: نايل سات

-عرب سات:

تردد الـHD

11804-أفقي (H)-27500

(3/4)

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