حقيقة رحيل أغويرو عن برشلونة

نفت صحيفة ”سبورت“ الأخبار التي تحدثت عن رغبة المهاجم الأرجنتيني سيرجيو أغويرو في الرحيل عن برشلونة هذا الصيف، بعد إعلان رحيل صديقه المقرب ومواطنه النجم ليونيل ميسي، وأكدت أنه يرغب في البقاء والنجاح.

وبحسب الصحيفة، فإن المهاجم الأرجنتيني سعيد بالتوقيع لبرشلونة وعاد مبكرا من العطلة للعمل والتركيز على الظهور في بداية الموسم، وتدرب برفقة زملائه، وهدفه هو البداية برفقة الفريق الأحد المقبل خلال لقاء كأس غامبر أمام يوفنتوس.

وأكدت ”سبورت“ أن سيرجيو أغويرو يرغب في النجاح كما عمل في كل الفرق التي لعب في صفوفها ويأتي لبرشلونة بعد الفوز بكأس كوبا أمريكا برفقة المنتخب الأرجنتيني ويرغب في مواصلة النجاح حتى لو لم يكن صديقه النجم والقائد السابق ليونيل ميسي موجودا.

ويشعر أغويرو برفقة عائلته بالسعادة لتواجدهم في مدينة برشلونة بعد قضاء حوالي 10 سنوات بقميص مانشستر سيتي.

وتعاقد برشلونة مع المهاجم الأرجنتيني سيرجيو أغويرو خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية في صفقة مجانية بعد نهاية عقده مع مانشستر سيتي، حيث غادر الفريق الإنجليزي وهو هدافه التاريخي وتوج معه بـ15 لقبا.

ويعود أغويرو للدوري الإسباني مجددا بعدما لعب سابقا لأتلتيكو مدريد ما بين 2006 و2011 وتوج برفقته بلقبي الدوري الأوروبي والسوبر الأوروبي في 2010.

ويرتبط غويرو، الذي يبلغ من العمر 33 عاما، بعلاقة صداقة مع مواطنه ليونيل ميسي، حيث لعبا سويا في مختلف المنتخبات الأرجنتينية بداية من الفئات الصغرى لغاية المنتخب الأول.