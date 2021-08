صدمة جديدة.. تسجيل صفقات نادي برشلونة غير مضمون

يبدو أن على جماهير نادي برشلونة أن تكون مستعدة لصدمة أخرى، بعد صدمة رحيل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عن كامب نو، رسميا.

وكتب الصحفي الإسباني ألفريدو مارتينيز الذي يعمل في شبكة ”أوندا سيرو“ الإسبانية، تغريدة تكشف حجم المشاكل المالية العميقة التي يعاني منها برشلونة.

وقال مارتينيز: ”الوضع الحقيقي في برشلونة هو أنه لا يمكن ضمان تسجيل التعاقدات الجديدة فقط، وليس فقط ميسي“.

La situación real del Barcelona ahora mismo es que no se puede garantizar tampoco la inscripción de los nuevos fichajes , no solo Messi. Con la actual normativa de la LFP habrá problemas si no liberan jugadores y fichas. Esa es la cruda realidad del Barcelona 2021-2022

