صدمة جديدة.. تسجيل صفقات نادي برشلونة غير مضمون

يبدو أن على جماهير نادي برشلونة أن تكون مستعدة لصدمة أخرى، بعد صدمة رحيل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عن كامب نو، رسميا.

وكتب الصحفي الإسباني ألفريدو مارتينيز الذي يعمل في شبكة ”أوندا سيرو“ الإسبانية، تغريدة تكشف حجم المشاكل المالية العميقة التي يعاني منها برشلونة.

وقال مارتينيز: ”الوضع الحقيقي في برشلونة هو أنه لا يمكن ضمان تسجيل التعاقدات الجديدة فقط، وليس فقط ميسي“.

La situación real del Barcelona ahora mismo es que no se puede garantizar tampoco la inscripción de los nuevos fichajes , no solo Messi. Con la actual normativa de la LFP habrá problemas si no liberan jugadores y fichas. Esa es la cruda realidad del Barcelona 2021-2022 — Alfredo Martínez (@Alfremartinezz) August 5, 2021

وأضاف: ”مع اللوائح الحالية لرابطة الدوري الإسباني، ستكون هناك مشاكل إذا لم يتم التخلص من بعض اللاعبين وتقليص الرواتب، هذا هو الواقع القاسي لموسم 2021/2022 في برشلونة“.

نجح برشلونة في التعاقد مع المهاجم الأرجنتيني سيرجيو أغويرو، والمهاجم الهولندي الهولندي ممفيس ديباي، إلى جانب المدافع الإسباني إريك غارسيا، وجميعهم في صفقات انتقال حر، كما استعاد مدافعه البرازيلي إيمرسون رويال من ريال بيتيس.

وكان برشلونة قد أشار إلى أن العقبات الاقتصادية كانت سببا رئيسا في فشل تجديد عقد ميسي الذي انتهى في يونيو الماضي، رغم رغبة الطرفين في التجديد.

راديو كتالونيا يتحدث عن "شيء خفي" في بيان رحيل ميسي https://t.co/UUDofaf9a1 pic.twitter.com/ZHp9dLGNwX — إرم سبورت (@EremSports) August 5, 2021

وقال برشلونة في بيان إعلان رحيل ميسي: ”على الرغم من التوصل إلى اتفاق بين برشلونة وميسي وبنية واضحة لكلا الطرفين لتوقيع عقد جديد، لن يكون من الممكن إضفاء الطابع الرسمي بسبب العقبات الاقتصادية والهيكلية لليغا، لذا نأسف إعلان انتهاء رحلة ليو ميسي مع نادي برشلونة“.

أما محطة ”راديو كتالونيا“ الإذاعية، فقالت إن الطريقة التي أعلن بها برشلونة رحيل ميسي تخفي شيئا ما، وذكرت عبر موقع ”تويتر“: ”كل شيء كان مفاجئًا للغاية. كل شيء حول ميسي يمكن أن يكون له جزء ثانٍ وثالث“.

ويبدو أن بيان برشلونة الذي ظهر على عجل، ودون سابق إنذار، موجه بشكل كبير إلى خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني.

رد فعل ميسي بعد علمه بفشل تجديد عقده مع برشلونة https://t.co/H1biNLgpDP pic.twitter.com/zVBJZl5oCu — إرم سبورت (@EremSports) August 5, 2021

وقال تيباس في عدة تصريحات: ”القواعد كما هي ويجب على الجميع الالتزام بها، من برشلونة إلى الكوركون (المنافس في الدرجة الثانية)“.

وأضاف ”لتجديد عقد ميسي يجب تخفيض رواتب اللاعبين، برشلونة يعرف القواعد“، وتابع: ”قرأت تصريحا لخوان لابورتا رئيس برشلونة، يقول إنه يتوقع أن تكون رابطة الليغا عقلانية، والقاعدة هي أننا لن نفعل أي شيء خاص“.

ومن المقرر أن يفتتح برشلونة الموسم الجديد من الدوري الإسباني، يوم 15 أغسطس بمواجهة ريال سوسيداد على ملعب كامب نو.