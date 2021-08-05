ريال مدريد وبرشلونة يرفضان اتفاقية الليغا مع صندوق الاستثمار الدولي

استنكر ريال مدريد وبرشلونة، الخميس، اتفاقا يتضمن استثمارات بمليارات الدولارات، وتقاسما للإيرادات بين رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم وشركة سي.في.سي للأسهم الخاصة.

وقال ريال مدريد في بيان إن الاتفاق تم دون علم أو موافقة النادي، مضيفا: ”تمت المفاوضات دون عملية تنافسية، وتشمل منح سي.في.سي 20% من العوائد السنوية“.

ووصف هيكل العملية بأنه ”مضلل“ ويمنع الأندية من جزء من الحقوق المرئية والسمعية خلال 50 عاما.

رد فعل ميسي بعد علمه بفشل تجديد عقده مع برشلونة https://t.co/H1biNLgpDP pic.twitter.com/zVBJZl5oCu — إرم سبورت (@EremSports) August 5, 2021

وانضم إليه غريمه برشلونة في رفض الاتفاق في يوم الإعلان عن رحيل نجمه ليونيل ميسي بعد 18 عاما؛ بسبب قيود مالية من رابطة الدوري الإسباني.

ويعتبر ريال مدريد أن الاتفاق، الذي ستستثمر سي.في.سي بموجبه 2.7 مليار يورو (3.2 مليار دولار) في الدوري الإسباني مقابل 10% من الإيرادات و10% من معظم الأعمال، يشكل اختلاسا لأصول تخص ريال مدريد.

وذكرت صحيفة ”الاندبندينتي“ أن ريال مدريد سيقاضي رابطة الدوري الإسباني.

ولم يتسنَ الحصول على تعليق من سي.في.سي.

وقال متحدث باسم رابطة الدوري الإسباني: ”التحركات القانونية لريال مدريد لا تقلقنا“، مشيرا إلى أن النزاعات القانونية بين الرابطة والنادي معتادة.

وتبدو العلاقة متوترة بين رابطة الدوري الإسباني وريال مدريد غالبا، لكنها تدهورت بعد أن قاد النادي تحركا واسعا لتأسيس دوري السوبر الأوروبي الانفصالي مع 11 ناديا من الصفوة.

وقال برشلونة في بيان: ”يعتبر النادي أن العملية التي أُعلن عنها لم تتم مناقشتها بشكل كاف مع الأندية (مالكة الحقوق التلفزيونية)، وأن المبلغ لا يتوافق مع سنوات المدة، وأن الاتفاق سيؤثر على جزء من حقوق النادي السمعية والبصرية خلال 50 عاما“.

وأضاف: ”يعبر برشلونة عن دهشته من الاتفاق الذي تقوده رابطة الدوري الإسباني، حيث لم تأخذ آراء أندية ومنها برشلونة في الاعتبار“.

واعتمدت اللجنة التنفيذية لرابطة الدوري الإسباني، وتضم رئيسي أتلتيكو مدريد واشبيلية، فيما لا تشمل رئيسي ريال مدريد وبرشلونة، الاتفاق المخطط مع سي.في.سي، أمس الأربعاء، ولن يخضع للتصويت من كل أعضاء الرابطة.