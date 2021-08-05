RAC 1: ميسي أخبر برشلونة أنه لن يجدد عقده

قالت إذاعة ”RAC 1“ الكتالونية إن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي أخبر برشلونة أمس الأربعاء بأنه لن يُجدد عقده، لأن لديه شكوكا بالمشروع الرياضي والوضع الاقتصادي للنادي الكتالوني.

من جهتها قالت صحيفة ”ماركا“ الإسبانية اليوم الخميس إنه حدث ”تغير جذري“ في قضية تجديد عقد ليونيل ميسي مع برشلونة، حيث وصلت المفاوضات التي بدت محسومة قبل أيام إلى نقطة اللا عودة التي يبدو أنه من المستحيل حلها.

ESPN.. برشلونة قد يلعب دون ليونيل ميسي وصفقاته الجديدة حتى يناير 2022 https://t.co/9oE2fHroH2 pic.twitter.com/JXA84THMuI — إرم سبورت (@EremSports) July 23, 2021

وأضافت الصحيفة واسعة الانتشار أن قائد الأرجنتين بات أبعد من أي مضى عن البقاء في النادي الكتالوني، وخوان لابورتا رئيس برشلونة يعرف ذلك ويفترض هذا الموقف.

وفي الواقع، إن ذلك حقيقة تدركها عدة مستويات من قادة النادي بالفعل ويدركون كيف وصلت المفاوضات إلى هذه المرحلة.

وقالت الصحيفة إنه جمعت اليوم وجبة غذاء بين النادي وممثلي اللاعب كانت فيها مباراة حقيقية، والكرة لم تدخل الشباك، ليصبح ميسي أبعد من أي وقت مضى عن تجديد عقده مع برشلونة.

تحديات جديدة تنتظر ميسي حال تجديد تعاقده مع برشلونة https://t.co/H8f1FtT536 pic.twitter.com/GZzPi5hpXx — إرم سبورت (@EremSports) July 18, 2021

وبمجرد اتخاذ هذا القرار رسميًا، ستتغير خطة برشلونة بشكل جذري، إذ أن الضرورة الملحة لتقليص كتلة رواتب اللاعبين تقف عائقا أمام التجديد وكذلك التخطيط لصفقات الصيف الحالي والموسم التالي أيضا.

وكان أداء الرئيس التنفيذي لبرشلونة، فيران ريفرتر، حاسمًا في العملية برمتها، على الرغم من أنه، الآن، سيتولى المهمة المعقدة لشرح آخر تطورات التفاوض مع ميسي للنادي وجماهيره، والتي تفهم الكثير عن الأهداف أكثر من الحسابات والبيانات المالية.

وتطلب تجديد عقد ميسي جهدًا أجبر النادي على إضعاف الفريق وتقليل التنافسية. علاوة على ذلك، إذا استسلموا للضغط ورفضوا اتفاق رابطة الليغا مع Cvc فإن وضعهم سيصبح أكثر تعقيدًا. لتبدو مثل هذه المهمة المستحيلة (تجديد عقد ميسي) وهم في هذه المرحلة.

وأعلنت رابطة الليغا أمس الأربعاء عن الاتفاق مع بنك (CVC) الدولي لضخ ملياري و700 مليون يورو للبطولة الإسبانية وللأندية.

وقال لابورتا يوم الاثنين الماضي إن مفاوضات تجديد العقد تتقدم بشكل جيد مع الهداف التاريخي للنادي الذي انتهى عقده في نهاية يونيو/ حزيران الماضي وأصبح لاعبا حرا الآن.

لكن أشارت وسائل إعلام إلى أن برشلونة عرض عليه التجديد لخمس سنوات مع خفض راتبه ويأمل النادي في أن يساعد ذلك في الالتزام بمتطلبات اللعب المالي النظيف في الدوري.

وفاز ميسي (34 عاما) بلقبه الدولي الأول مع الأرجنتين الشهر الماضي عندما تغلب منتخب بلاده على البرازيل في نهائي كأس كوبا أمريكا، واختير أفضل لاعب في البطولة مناصفة مع نيمار بعد أن تقاسم صدارة قائمة الهدافين بأربعة أهداف.