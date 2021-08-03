موعد مباراة إسبانيا ضد البرازيل في نهائي منافسات كرة القدم بأولمبياد طوكيو

صعد المنتخب الإسباني إلى نهائي منافسات كرة القدم للرجال بدورة الألعاب الأولمبية ”طوكيو 2020″، إثر فوزه على نظيره الياباني 1-0 في الدور قبل النهائي.

وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي، قبل اللجوء إلى شوطين إضافيين.

وسجل ماركو أسينسيو هدف المباراة الوحيد للمنتخب الإسباني في الدقيقة 115.

وكان المنتخب البرازيلي قد تغلب على المكسيك 4-1 بضربات الترجيح، بعد نهاية الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.

وتلتقي البرازيل وإسبانيا في نهائي أولمبياد طوكيو، السبت المقبل 7 أغسطس، في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرا بتوقيت القاهرة، الثانية والنصف بتوقيت السعودية، على ملعب ”يوكوهاما“.

بينما تلتقي اليابان والمكسيك في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، يوم الجمعة المقبل 6 أغسطس، في تمام الساعة الواحدة ظهرا بتوقيت القاهرة، الثانية بتوقيت المملكة، على ملعب ”ساياتاما“.

البرازيل إلى نهائي منافسات كرة القدم في أولمبياد طوكيو بالتغلب على المكسيك https://t.co/QNt8SNUBtJ pic.twitter.com/NzzHSKUnjy — إرم سبورت (@EremSports) August 3, 2021

وتعتبر البرازيل أكثر دولة حازت على ميداليات في منافسات كرة القدم للرجال، لكنها ليست الأكثر في الذهبيات، إذ تبقى المجر في الصدارة بثلاث ذهبيات ومعها بريطانيا، ثم ذهبيتين للأرجنتين والاتحاد السوفيتي وأوروغواي.

ونالت البرازيل ميداليتها الذهبية الوحيدة في ريو 2016، لتعادل يوغوسلافيا وبولندا وإسبانيا وألمانيا الشرقية ونيجيريا وفرنسا وتشيكوسلوفاكيا وإيطاليا والسويد وبلجيكا والمكسيك وكندا والكاميرون.

وستلعب البرازيل النهائي للمرة الخامسة، حيث فازت بالذهبية في 2016، ونالت الميدالية الفضية في 1984 و1988 و2012، وتقلدت الميدالية البرونزية في 1996 و2008، لتواجه إسبانيا، التي فازت بالذهب في 1992 ونالت الفضية مرتين.