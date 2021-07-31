سبورت: برشلونة يتراجع عن بيع غريزمان وكوتينيو

كشفت تقارير صحفية إسبانية، اليوم السبت، عن قرار جديد من برشلونة بشأن مستقبل المهاجم الفرنسي أنطوان غريزمان ولاعب الوسط البرازيلي فيليب كوتينيو.

وعلى مدار الأسابيع الماضية تردد أن برشلونة ينوي التخلص من غريزمان وكوتينيو، وربطت وسائل إعلام المهاجم الفرنسي بالعودة لأتلتيكو مدريد، ضمن صفقة تبادلية تشمل انضمام ساؤول نيغويز إلى أتلتيكو مدريد.

لكن صحيفة ”سبورت“ قالت في تقرير إن المدرب الهولندي رونالد كومان المدير الفني لبرشلونة مسرور بغريزمان ويريد أن يبقى مع الفريق الموسم المقبل.

كما أضافت أن برشلونة لم يقترح على غريزمان تخفيض راتبه، رغم أنه يتقاضى نحو 35 مليون يورو سنويا، رغم أن النادي يواجه أزمة مالية قوية، ويحد صعوبة في تجديد عقد هدافه التاريخي، الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وبحسب ”سبورت“ فإنه على الرغم من أن كل شيء يبقى مفتوحا، مع تبقي 15 يوما على بداية الدوري الإسباني، لأن الوضع الاقتصادي لبرشلونة حرج، إلا أن نية برشلونة هي الإبقاء على أنطوان غريزمان وكذلك البرازيلي فيليب كوتينيو.

وأكدت الصحيفة أن غريزمان كان أحد اللاعبين الذين وضعهم برشلونة، من حيث المبدأ، ضمن قائمة الراحلين، لكن موقف اللاعب خلال الموسم الماضي وأثناء فترة التحضير الحالية للموسم المقبل أقنع القائمين على المستوى الرياضي في النادي بضرورة الإبقاء على المهاجم الفرنسي.

وأوضحت أن كومان أحد أكبر المشجعين لبقاء غريزمان، وهو متأكد من أنه يمكن أن يكون لاعبا مهماً في الفريق، ولا يزال يرى أن غريزمان وكوتينيو مناسبان للغاية لمشروعه الموسم المقبل.

وختمت الصحيفة بأن المشاكل المالية التي يعاني منها برشلونة قد لا تسمح ببقاء الثنائي، وأنه إذا وصلت عروض لا يمكن رفضها، فستتم مناقشة اللاعبين بشأن مستقبلهما.

وانضم غريزمان لبرشلونة من أتلتيكو مدريد صيف عام 2019 بعد أن دفع النادي الكتالوني قيمة فسخ عقده وهي 120 مليون يوور، في حين انتقل كوتينيو لبرشلونة في يناير 2018 من ليفربول مقابل 135 مليون يورو بجانب حوافز إضافية بقيمة 40 مليون يورو.

وسجل غريزمان لبرشلونة 35 هدفا وصنع 17 في 99 مباراة، في حين سجل كوتينيو 23 هدفا وصنع 14 في 90 مباراة، علما أنه أمضى موسم 2019/2020 معارا لبايرن ميونخ.

وكانت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ قد أفادت بأن برشلونة سيضطر لدفع مبلغ قيمته 20 مليون يورو حال وصول كوتينيو للمشاركة في 100 مباراة مع النادي الكتالوني.