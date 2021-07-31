خافيير تيباس: برشلونة لن يحصل على استثناء لتجديد عقد ليونيل ميسي

عاد خافيير تيباس، رئيس رابطة الدوري الإسباني، لمهاجمة أندية دوري السوبر الأوروبي، برشلونة وريال مدريد ويوفنتوس، كما تحدث عن عملية تجديد عقد الأرجنتيني ليونيل ميسي وعودة الجماهير للملاعب.

وقال تيباس عن فوز أتلتيكو مدريد بلقب الدوري الإسباني: ”حين يفوز فريق بلقب الدوري ويحصل على أقل من 90 نقطة فهذا يعني أنه دوري تنافسي قوي، وهذا ما كان عليه الدوري الإسباني، مثيرا وتنافسيا حتى الجولات الأخيرة“.

#برشلونه_غرناطه ⚽️🥅 ميسي يضع برشلونة في المقدّمة أمام غرناطة بعد عملية ثنائية رائعة مع الفرنسي أنطوان غريزمان 💪#الدوري_الاسباني #beINLiga pic.twitter.com/LbV9PUaFlJ — beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 29, 2021

وأضاف متحدثا عن عودة الجماهير للملاعب في الموسم الجديد: ”أتمنى أن يعود المشجعون للملاعب. لقد شاهد الكثيرون عبر شاشات التلفزيون، لكن الذين يذهبون للملعب لديهم الكثير من الانتماء ويريدون التواجد هناك، وهذا ما أرغب في تسليط الضوء عليه. لقد أثبت المشاركون في الحملات نجاحا كبيرا، وهناك رغبة كبيرة في مشاهدة كرة القدم الحية“.

وعلق تيباس على الحكم القضائي الجديد لصالح أندية دوري السوبر الأوروبي، الذي يمنع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم من معاقبتهم وإلغاء جميع العقوبات ضدهم، وقال: ”لقد قرأته، إنه نفس القاضي كما هو الحال دائما، لقد حكم بالفعل من قبل وسأفاجأ إن غير موقفه، يبدو أن ما يحدث في تلك المحكمة مزحة، لكنها ستكون مزحة أكثر إذا نظرت لملاحظات ما يجري في دوري السوبر الأوروبي. هناك 3 أندية أصبحت أكثر من أخوات خيريين، الآن يتحدثون عن القيام بذلك معا، عندما قال فلورنتينو بيريز إنهم سيقدمون فتات الأعمال الخيرية في برنامج ”الشرينغيتو“.

تكهنات بتوقيع ميسي عقده الجديد مع برشلونة الأسبوع المقبل https://t.co/oh7LCvXhlh pic.twitter.com/zbAGFFfBQQ — إرم سبورت (@EremSports) July 30, 2021

ورمى تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني كرة تجديد عقد الأرجنتيني ليونيل ميسي في ملعب برشلونة وقال: ”كل شيء يعتمد على برشلونة، هم يعرفون قواعد التحكم الاقتصادي ولا توجد استثناءات، عندما يتعين عليك تغيير القواعد هناك منظمات، واعتبارا من اليوم لا توجد خطط لتغيير القواعد ولا أي شيء. لقد أخبرني برشلونة أنهم يأملون في جعل شخص ما يقلص راتبه، لكن لا يتعلق الأمر بتعديل القواعد ليبقى ميسي“.

وأضاف ”أعتقد أن خوان لابورتا، الذي لديه معلومات مباشرة، قال إن الأمور تسير على ما يرام، وأنا أصدقه. التجديد لميسي حلم جميع أندية الليغا“.

وانتهي عقد ميسي مع برشلونة يوم 30 يونيو، وذكرت وسائل إعلام إسبانية أنه وافق على التجديد لـ5 مواسم مع تخفيض راتبه بنسبة 50%.