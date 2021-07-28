ريال مدريد يعلن إصابة ديفيد ألابا بفيروس كورونا

أعلن نادي ريال مدريد عن إصابة النمساوي ديفيد ألابا، لاعب الفريق الجديد، بفيروس كورونا.

وأوضح النادي في بيان رسمي، يوم الأربعاء، أن ”الفحوصات الخاصة بكوفيد- 19 للاعب جاءت إيجابية“.

وكشفت صحيفة ”ماركا“ الإسبانية، أن اللاعب غادر المدينة الرياضية صباح اليوم، بطلب من رئيس الخدمات الطبية في النادي، الذي طلب منه الذهاب إلى المستشفى من أجل القيام بفحص فيروس كورونا المستجد.

وانضم ألابا إلى تدريبات الفريق أخيرا إلى جانب زملائه الجدد على ملعب بالديبيباس، بعد توقيع عقده الذي يمتد لمدة 5 مواسم وارتدائه القميص رقم 4 الذي تركه القائد السابق للفريق، سيرجيو راموس، الذي انضم أخيرا إلى صفوف باريس سان جيرمان.

وسيعزز ألابا فريق المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، وبإمكانه اللعب في أكثر من مركز: الظهير الأيمن، وقلب الدفاع، وكذلك مركز لاعب الوسط.

يذكر أن ألابا، البالغ 29 عاما، انضم إلى صفوف ريال مدريد، هذا الصيف، في صفقة مجانية عقب انتهاء عقده مع فريق بايرن ميونخ الألماني، الذي توج معه بثمانية وعشرين لقبا، منها لقبان في دوري الأبطال.

ووفقا لقرعة الموسم الجديد من الدوري الإسباني 2021 – 2022، سوف ينطلق بداية من يوم الـ15 من أغسطس المقبل، وينتهي يوم الـ22 من مايو من عام 2022.

ويفتتح ريال مدريد وصيف النسخة الماضية من الدوري الإسباني، مواجهاته أمام مضيفه فريق ديبورتيفو ألافيس، وينهي الموسم بلقاء ضيفه فريق ريال بيتيس.

ويخوض الفريق الملكي مواجهتي الكلاسيكو ضد غريمه التقليدي في الجولة العاشرة يوم الـ24 من أكتوبر المقبل، على ملعب ”كامب نو“ معقل الفريق الكتالوني، بينما ستقام مباراة العودة، يوم الـ20 من مارس عام 2022، ضمن منافسات الجولة الـ29.

وتقام مواجهتا ديربي مدريد بين الريال وأتلتيكو، يوم الـ12 من ديسمبر المقبل في الجولة الـ17، وتقام مباراة الإياب في الجولة الـ35 يوم الـ8 من مايو 2022.