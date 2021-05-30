ليكيب: بوكيتينو يطلب الرحيل عن باريس سان جيرمان

قالت وسائل إعلام فرنسية اليوم الأحد، إن المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو المدير الفني لباريس سان جيرمان يريد الرحيل عن النادي الفرنسي هذا الصيف.

ورغم أن بوكيتينو وقع عقدا مع باريس سان جيرمان في يناير الماضي حتى يونيو 2022؛ إلا أن تقارير أفادت باهتمام ريال مدريد بالتعاقد مع المدرب الأرجنتيني كما تردد أن إدارة توتنهام تفكر في إعادته.

وأفادت مجلة ”فرانس فوتبول“ أن بوكيتينو، البالغ من العمر 49 عاما، أبلغ مسؤولي باريس سان جيرمان برغبته في مغادرة الفريق.

ألابا: انضمامي لريال مدريد حلم تحقق.. هو فريق القمة على مدار تاريخ كرة القدم https://t.co/HzWpiDDmnq pic.twitter.com/beeuGrjqlu — إرم سبورت (@EremSports) May 30, 2021

وكشفت تقارير سابقة أن العلاقة بين بوكيتينو والبرازيلي ليوناردو المدير الرياضي لباريس سان جيرمان متوترة، وقد تؤدي لرحيل المدرب الأرجنتيني.

وأكدت الصحيفة الشهيرة أن بوكيتينو مرشح بقوة لتدريب ريال مدريد وخلافة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان الذي غادر النادي الملكي يوم الخميس الماضي.

وبحسب ”ليكيب“ فإن قائمة المرشحين لتدريب ريال مدريد تضم بوكيتينو، إلى جانب الإيطالي أنطونيو كونتي المدير الفني السابق لإنتر ميلان، وراؤول غونزاليس مدرب ريال مدريد كاستيا.

وأوضحت أن استقالة بوكيتينو من تدريب باريس سان جيرمان قد تسرع عملية انتقاله لتدريب ريال مدريد.

يواكيم لوف يحسم قراره بشأن اقترابه من تدريب ريال مدريد أو برشلونة https://t.co/S57YyWb8pV pic.twitter.com/VRVtebdAFI — إرم سبورت (@EremSports) May 29, 2021

وأشارت ”ليكيب“ كذلك إلى وجود مفاوضات بين بوكيتينو وإدارة توتنهام، علما أن إدارة السبيريز أقالت المدرب الأرجنتيني في نوفمبر 2019.

وفشل بوكيتينو في قيادة باريس سان جيرمان للاحتفاظ بلقب الدوري الفرنسي، واكتفى الفريق تحت قيادته بالتتويج بلقبي كأس فرنسا والسوبر الفرنسي، في حين ودع دوري أبطال أوروبا من نصف النهائي.