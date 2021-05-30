رياضة

ليكيب: بوكيتينو يطلب الرحيل عن باريس سان جيرمان
تاريخ النشر: 30 مايو 2021 16:11 GMT
تاريخ التحديث: 30 مايو 2021 17:15 GMT

ليكيب: بوكيتينو يطلب الرحيل عن باريس سان جيرمان

قائمة المرشحين لتدريب ريال مدريد تضم بوكيتينو، إلى جانب الإيطالي أنطونيو كونتي المدير الفني السابق لإنتر ميلان، وراؤول غونزاليس مدرب ريال مدريد كاستيا.

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المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

قالت وسائل إعلام فرنسية اليوم الأحد، إن المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو المدير الفني لباريس سان جيرمان يريد الرحيل عن النادي الفرنسي هذا الصيف.

ورغم أن بوكيتينو وقع عقدا مع باريس سان جيرمان في يناير الماضي حتى يونيو 2022؛ إلا أن تقارير أفادت باهتمام ريال مدريد بالتعاقد مع المدرب الأرجنتيني كما تردد أن إدارة توتنهام تفكر في إعادته.

وأفادت مجلة ”فرانس فوتبول“ أن بوكيتينو، البالغ من العمر 49 عاما، أبلغ مسؤولي باريس سان جيرمان برغبته في مغادرة الفريق.

وكشفت تقارير سابقة أن العلاقة بين بوكيتينو والبرازيلي ليوناردو المدير الرياضي لباريس سان جيرمان متوترة، وقد تؤدي لرحيل المدرب الأرجنتيني.

وأكدت الصحيفة الشهيرة أن بوكيتينو مرشح بقوة لتدريب ريال مدريد وخلافة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان الذي غادر النادي الملكي يوم الخميس الماضي.

وبحسب ”ليكيب“ فإن قائمة المرشحين لتدريب ريال مدريد تضم بوكيتينو، إلى جانب الإيطالي أنطونيو كونتي المدير الفني السابق لإنتر ميلان، وراؤول غونزاليس مدرب ريال مدريد كاستيا.

وأوضحت أن استقالة بوكيتينو من تدريب باريس سان جيرمان قد تسرع عملية انتقاله لتدريب ريال مدريد.

وأشارت ”ليكيب“ كذلك إلى وجود مفاوضات بين بوكيتينو وإدارة توتنهام، علما أن إدارة السبيريز أقالت المدرب الأرجنتيني في نوفمبر 2019.

وفشل بوكيتينو في قيادة باريس سان جيرمان للاحتفاظ بلقب الدوري الفرنسي، واكتفى الفريق تحت قيادته بالتتويج بلقبي كأس فرنسا والسوبر الفرنسي، في حين ودع دوري أبطال أوروبا من نصف النهائي.

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