"آس" تكشف أبرز الراحلين عن صفوف برشلونة في الميركاتو المقبل

اهتمت صحيفة ”آس“ الإسبانية، بمصير عدة لاعبين من برشلونة في ظل رغبة خوان لابورتا، رئيس النادي، في قيادة عملية تجديد كبيرة الصيف المقبل، حيث سيتخلص من العديد من أعمدة الفريق ونجومه.

وبحسب الصحيفة، فإن جوردي ألبا الظهير الأيسر يملك عرضا من أتلتيكو مدريد على الطاولة ليلتحق بالأوروغوياني لويس سواريز زميله السابق، رغم نفي بطل الدوري الإسباني للخبر لكن مدربه الأرجنتيني دييغو سيميوني يبحث عن ظهير أيسر.

كما أن مستقبل سيرجيو بوسكيتس، أحد قادة الفريق، ليس مضمونا في برشلونة ولن يبقى بحسب رغبته حتى الاعتزال. وبحسب الصحيفة فإن وجهته قد تكون بايرن ميونخ بطل الدوري الألماني، الذي ما زال يرى فيه أحد أبرز لاعبي الوسط.

وأنهى الفرنسي أنطوان غريزمان الموسم بشكل جيد لكنه فشل خلال موسمين في التأقلم مع أسلوب برشلونة وسيخرج نتيجة المشاكل المالية لبرشلونة، ووجهته الأقرب باريس سان جيرمان.

وبعد غيابه لحوالي نصف الموسم بسبب الإصابة سيعود البرازيلي فيليب كوتينيو للملاعب الموسم المقبل، لكن ليس في برشلونة، ويبقى مرشحا للعودة لفريقه السابق ليفربول، لكن الفريق الكتالوني لن يحصل سوى على مبلغ يقدر بـ50 مليون يورو من بيعه.

وأكدت الصحيفة أن مصير الجناح الفرنسي عثمان ديمبلي في برشلونة حسم منذ شهور، رغم استعادته لمستواه الجيد، لكنه لم يجدد عقده وبالتالي فالفريق يضعه في السوق وتبقى وجهته الأكبر أحد أندية الدوري الإنجليزي الممتاز رغم اهتمام فرق في فرنسا وألمانيا بخدماته.

وطلب برشلونة من سيرجيو روبيرتو خفض راتبه بنسبة 50%، إن رغب في الاستمرار لاعبا في الفريق، وحال رفضه سيضعه للبيع، وهناك عدة فرق في الدوري الفرنسي ترغب في التعاقد معه.

إيريك غارسيا

من جانبه، تحدث المدافع الإسباني الشاب إيريك غارسيا، لاعب مانشستر سيتي، للصحافة الإسبانية عن مستقبله وعن المقارنة بينه وبين مواطنه جيرارد بيكيه بعد خسارة فريقه نهائي دوري أبطال أوروبا أمام تشيلسي.

وقال غارسيا، البالغ 20 عاما، عن عودته لبرشلونة: ”فكرت في مستقبلي وأعتقد أنه أفضل حاليا، هو قرار شجاع وأنا مقتنع بالخطوة التي اخترتها“.

ولعب غارسيا 35 لقاء مع مانشستر سيتي في 3 مواسم برفقة الفريق الأول، وتراجع دوره كأساسي بعدما رفض تجديد عقده المنتهي الصيف المقبل، وسيرحل لبرشلونة في صفقة انتقال حر.

وتحدث غارسيا، الذي اختاره لويس إنريكي في قائمة المنتخب الإسباني المشارك في نهائيات أمم أوروبا، عن المقارنة بينه وبين جيرارد بيكيه مدافع برشلونة، قائلا: ”لا أهتم.. أعتقد أننا لاعبان مختلفان أليس كذلك؟ ربما أقلل من الموضوع، بيكيه حقق كل شيء، إنه أحد أفضل مدافعي العالم ومعروف أكثر، لدي 20 سنة وما زلت في البدايات“.

وأضاف: ”إذن المقارنة الوحيدة الممكنة بيننا أننا نحن الاثنين من أكاديمية برشلونة وعشنا سويا في مدينة مانشستر“.