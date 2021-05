يواكيم لوف يحسم قراره بشأن اقترابه من تدريب ريال مدريد أو برشلونة

رد يواكيم لوف، مدرب منتخب ألمانيا، بشكل صريح عن موقفه من قيادة ريال مدريد أو برشلونة، بعد انتهاء رحلته مع المانشافت هذا الصيف.

وسيرحل لوف عقب انتهاء مشواره مع المنتخب الألماني في بطولة ”يورو 2020″، التي ستنطلق في يونيو المقبل، ليتم ربطه مؤخرًا بتدريب الريال أو البارسا.

وقال لوف في مؤتمر صحفي، يوم السبت: ”سأبقى هنا، ولم أدخل في محادثات بشكل شخصي مع أي نادٍ“.

وأضاف: ”الأمر واضح بالنسبة لي، لن أعمل في أي نادٍ هذا الصيف“.

Joachim Löw confirms he won't be joining Real Madrid: "I've had no contact with anyone. I still maintain that I will not take over any club in the summer. There is no change of mind." 🇩🇪 pic.twitter.com/pz5q1R5Hml

— Real Madrid News (@onlyrmcfnews) May 29, 2021