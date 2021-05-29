يواكيم لوف يحسم قراره بشأن اقترابه من تدريب ريال مدريد أو برشلونة

رد يواكيم لوف، مدرب منتخب ألمانيا، بشكل صريح عن موقفه من قيادة ريال مدريد أو برشلونة، بعد انتهاء رحلته مع المانشافت هذا الصيف.

وسيرحل لوف عقب انتهاء مشواره مع المنتخب الألماني في بطولة ”يورو 2020″، التي ستنطلق في يونيو المقبل، ليتم ربطه مؤخرًا بتدريب الريال أو البارسا.

وقال لوف في مؤتمر صحفي، يوم السبت: ”سأبقى هنا، ولم أدخل في محادثات بشكل شخصي مع أي نادٍ“.

وأضاف: ”الأمر واضح بالنسبة لي، لن أعمل في أي نادٍ هذا الصيف“.

Joachim Löw confirms he won't be joining Real Madrid: "I've had no contact with anyone. I still maintain that I will not take over any club in the summer. There is no change of mind." 🇩🇪 pic.twitter.com/pz5q1R5Hml — Real Madrid News (@onlyrmcfnews) May 29, 2021

وكانت تقارير سابقة أشارت إلى أن ريال مدريد وبرشلونة يستهدفان التعاقد مع لوف، وذلك بعد رحيل المدرب زين الدين زيدان عن ”الميرنغي“، وفي ظل الأزمة التي تجمع رونالد كومان، مدرب البلوغرانا، ورئيس النادي خوان لابورتا، وتهدد برحيله.

ويقود لوف منتخب ألمانيا منذ 2006، إذ خسر نهائي يورو 2008 وحصل على برونزية مونديال 2010 وتوج بكأس العالم 2014.

وستلعب ألمانيا في المجموعة السادسة في يورو 2020 ضد فرنسا والبرتغال والمجر.