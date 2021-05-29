رياضة

يواكيم لوف يحسم قراره بشأن اقترابه من تدريب ريال مدريد أو برشلونة
تاريخ النشر: 29 مايو 2021 13:44 GMT
تاريخ التحديث: 29 مايو 2021 13:50 GMT

يواكيم لوف يحسم قراره بشأن اقترابه من تدريب ريال مدريد أو برشلونة

رد يواكيم لوف، مدرب منتخب ألمانيا، بشكل صريح عن موقفه من قيادة ريال مدريد أو برشلونة، بعد انتهاء رحلته مع المانشافت هذا الصيف. وسيرحل لوف عقب انتهاء مشواره مع

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المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

رد يواكيم لوف، مدرب منتخب ألمانيا، بشكل صريح عن موقفه من قيادة ريال مدريد أو برشلونة، بعد انتهاء رحلته مع المانشافت هذا الصيف.

وسيرحل لوف عقب انتهاء مشواره مع المنتخب الألماني في بطولة ”يورو 2020″، التي ستنطلق في يونيو المقبل، ليتم ربطه مؤخرًا بتدريب الريال أو البارسا.

وقال لوف في مؤتمر صحفي، يوم السبت: ”سأبقى هنا، ولم أدخل في محادثات بشكل شخصي مع أي نادٍ“.

وأضاف: ”الأمر واضح بالنسبة لي، لن أعمل في أي نادٍ هذا الصيف“.

وكانت تقارير سابقة أشارت إلى أن ريال مدريد وبرشلونة يستهدفان التعاقد مع لوف، وذلك بعد رحيل المدرب زين الدين زيدان عن ”الميرنغي“، وفي ظل الأزمة التي تجمع رونالد كومان، مدرب البلوغرانا، ورئيس النادي خوان لابورتا، وتهدد برحيله.

ويقود لوف منتخب ألمانيا منذ 2006، إذ خسر نهائي يورو 2008 وحصل على برونزية مونديال 2010 وتوج بكأس العالم 2014.

وستلعب ألمانيا في المجموعة السادسة في يورو 2020 ضد فرنسا والبرتغال والمجر.

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