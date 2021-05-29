أس: ريال مدريد وباريس سان جيرمان.. حرب على عدة جبهات

ركزت صحيفة ”أس“ على علاقة باريس سان جيرمان الفرنسي وريال مدريد الإسباني التي ستشهد حربا قوية في الكواليس على عدة جبهات رغم العلاقة الطيبة التي تجمع الرئيسين فلورنتينو بيريز وناصر الخليفي، لكن القدر دفعهما للمواجهة على عدة جبهات.

وبحسب الصحيفة فإن العاصفة تهب على علاقة الفريقين بحكم عدة قضايا بينهما آخرها المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو.

ماركا: ماوريسيو بوكيتينو يدخل قائمة المرشحين لتدريب ريال مدريد https://t.co/euOHFIQ8fw pic.twitter.com/nA7zgwPXcj — إرم سبورت (@EremSports) May 27, 2021

ويريد ريال مدريد التعاقد مع بوكيتينو لخلافة الفرنسي زين الدين زيدان المستقيل، ويعتبر المدرب المفضل لدى إدارة بيريز، لكن الفريق الفرنسي لا يرغب في التخلي عنه خاصة أن عقده مستمر لموسمين إضافيين، وقد تولى تدريب الفريق في يناير الماضي.

وسبق لريال مدريد أن تعاقد مع الإيطالي كارلو أنشيلوتي حين كان مدربا لباريس سان جيرمان واضطر لدفع 3 ملايين يورو كتعويض للفريق الفرنسي لفسخ عقده.

كما تعتبر جبهة النجم الفرنسي كيليان مبابي من أهم الجبهات التي تشعل حربا في الكواليس بين الناديين، حيث لا يخفي ريال مدريد رغبته في ضم الموهبة الفرنسية ولا يخفي اللاعب رغبته في اللعب للنادي الملكي، فيما يصر باريس سان جيرمان ورئيسه ناصر الخليفي على الحفاظ على لاعبه، وفقا لما ذكرته صحيفة ”أس“.

ريال مدريد يعلن تعاقده رسميًا مع ديفيد ألابا (شاهد) https://t.co/u2U29IONZn pic.twitter.com/B6WIosZxjx — إرم سبورت (@EremSports) May 28, 2021

وفي المقابل يسعى باريس سان جيرمان لرد الهجوم على ريال مدريد عبر الاهتمام بالمدافع الفرنسي رافائيل فاران الذي فقد مواطنه المدرب زين الدين زيدان، أحد أهم من قدم له الدعم في الفريق الإسباني.

وسبق لباريس سان جيرمان أن طرق أبواب فاران في 2020 لكن حاليا هناك منافسة مع مانشستر يونايتد، ويرغب ريال مدريد في تجديد عقده، وإن رفض سيبيعه بمبلغ جيد.

كما حاول باريس سان جيرمان عبر مديره الرياضي البرازيلي ليوناردو استفزاز ريال مدريد من خلال المطالبة بالنجم البرازيلي الشاب فينيسيوس جونيور. وتحدثت تقارير إعلامية عن الرغبة في إدخاله ضمن صفقة كيليان مبابي، لكن الميرنغي قام بحماية نجمه وأكد أنه ليس للبيع ولا الإشراك في أي صفقة محتملة.