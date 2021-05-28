ريال مدريد يعلن تعاقده رسميًا مع ديفيد ألابا (شاهد)

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني تعاقده مع المدافع النمساوي ديفيد ألابا لمدة 5 سنوات حتى 30 يونيو من عام 2026.

وأصدر ريال مدريد بيانًا رسميًا قال فيه: ”توصل النادي إلى اتفاق مع ديفيد ألابا، وسيرتبط معنا لمدة 5 مواسم مقبلة“.

وكشف ريال مدريد في بيانه عن نيته تقديم ديفيد ألابا كلاعب جديد في صفوف الفريق الملكي بعد نهاية كأس الأمم الأوروبية 2020.

وتعاقد ريال مدريد مع ألابا في صفقة انتقال حر، بعد نهاية عقد المدافع النمساوي مع بايرن ميونخ الألماني بنهاية الموسم المنصرم.

وقضي النمساوي ألابا ما يقرب من 11 عامًا مع بايرن ميونخ، توج خلالها بلقب الدوري الألماني 10 مرات كأكثر اللاعبين فوزًا به على مدار تاريخ الفريق البافاري، بالتساوي مع أسطورة الفريق توماس مولر.