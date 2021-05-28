لابورتا: كومان دخل المستشفى بسبب مشاكل في القلب

كشف خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة عن دخول المدرب الهولندي رونالد كومان المدير الفني للفريق، للمستشفى بسبب مشاكل في القلب.

وقال لابورتا، في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة: ”كومان عانى مؤخرا من مشاكل قلبية، يوم الخميس، وكان المدرب الهولندي في المستشفى، كومان أصابنا بالفزع لأنه اضطر للذهاب إلى المستشفى لكنه بخير حاليا“.

من جهته قال وكيل أعمال كومان: ”دخول كومان للمستشفى إجراء روتيني، بهدف إجراء فحوصات، يقوم بها دوريا، لفحص ضغط الدم“، وسبق أن أعلن كومان نجاته وشفاءه من نوبة قلبية تعرض لها في مايو الماضي

كما أكد لابورتا أنه سيعقد جلسة مع كومان لتحديد مصير المدرب الهولندي وأشار إلى أنه يحترم الهولندي ويقدره كأسطورة للنادي.

وينتهي عقد رونالد كومان مع برشلونة في يونيو 2022 لكن الشكوك تحيط بمستقبله ويتردد أن لابورتا ينوي إقالته من منصبه والتعاقد مع مدرب جديد.

وأضاف لابورتا: ”لا توجد مواسم انتقالية في برشلونة، سنقدر الموقف ونقيّم القرارات للمستقبل، وتصرفنا دائمًا باحترام كبير مع كومان، فهو أسطورتنا ومدرب محترف يقوم بعمله“.

وتابع: ”نريد أن نبقى منافسين، ولهذا علينا التحدث بوضوح، أعتقد أنني يمكنني الحديث مع كومان عن كل شيء، وهو كذلك يمكنه إخباري بكل شيء“.

وعن تجديد عقد الأسطورة ليونيل ميسي قال لابورتا: ”عقد ميسي الجديد يسير على ما يرام، لكن لم يتم الانتهاء منه، يجب مواصلة العمل مع جميع المديرين التنفيذيين المعنيين، سنقدم عرضًا في حدود إمكانياتنا، علاقتنا جيدة مع ميسي، ونفعل كل ما هو ضروري لاستمراره“.

وأكد رئيس برشلونة: ”المال ليس أمرا مهما بالنسبة لميسي، يريد مشروعا جماعيا للفوز بكل شيء، ونحن متفائلون به“.

وأكمل: ”الأسبوع المقبل سنعلن عن صفقات جديدة، والأعضاء يريدونني أن أسير بسرعة، ويجب أن نتقدم بحزم، لأننا علينا التوفيق بين موقفين متعارضين“.