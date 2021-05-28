الشرينغيتو: أنطونيو كونتي يفضل تدريب ريال مدريد

قال برنامج الشرينغيتو: إن المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي يفضل تولي تدريب ريال مدريد، وخلافة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان.

وأعلن ريال مدريد أمس الخميس، رسميا رحيل زيدان، رغم أن عقده كان يمتد حتى يونيو 2022، في حين رحل كونتي عن إنتر ميلان، يوم الأربعاء.

ووفقا لجوسيب بيدريرول مقدم برنامج ”الشرينغيتو“ فإن كونتي يفضل العمل في ريال مدريد على أي نادٍ آخر.

🚨🚨 EXCLUSIVA de @jpedrerol 🚨🚨 ‼️"A CONTE le GUSTA MUCHO la idea de fichar por el REAL MADRID"#ChiringuitoZidane pic.twitter.com/QypTLdnH8o — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) May 28, 2021

وارتبط كونتي البالغ من العمر 51 عاما بتولي تدريب ريال مدريد في مارس 2019، خلفا لسانتياغو سولاري، قبل أن تستقر إدارة النادي الملكي على عودة زين الدين زيدان.

وقاد كونتي إنتر ميلان للتتويج بلقب الدوري الإيطالي موسم 2020/2021، بعد غياب استمر 10 مواسم، قبل أن ينفصلا بشكل رسمي في خطوة مفاجئة.

وكمدرب نال كونتي لقب الدوري الإيطالي 4 مرات (3 مع يوفنتوس ومرة مع إنتر ميلان)، ولقب الدوري الإنجليزي مرة مع تشيلسي، لكن لم يسبق أن قاد أي فريق للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا.

وخلال 34 مباراة لأنطونيو كونتي في دوري أبطال أوروبا مع يوفنتوس وتشيلسي وإنتر ميلان فاز المدرب الإيطالي في 12 مرة فقط، في حين تعادل 11 مرة وخسر 11.

وأقصى مرحلة وصل إليها كونتي في دوري أبطال أوروبا كانت موسم 2012/2013 عندما وصل لدور الـ8 مع يوفنتوس، علما أنه في موسم 2020/2021 ودع من دور المجموعات مع إنتر ميلان.