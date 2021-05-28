منتخب إسبانيا يراهن على المواهب لتكرار أمجاد الماضي في أمم أوروبا 2020

في ظل عدم وجود حارس مرمى يمكن الوثوق به والتغييرات المستمرة في خط الوسط، والافتقار لمهاجم أيقوني بارز وغياب القائد المصاب سيرجيو راموس، يدخل منتخب إسبانيا بطولة أوروبا لكرة القدم بتوقعات أقل من السابق، لكنه لا يزال يؤمن بقدرته على هزيمة أي منافس عندما يكون في يومه.

وكان راموس الذي استبعده المدرب لويس إنريكي من تشكيلة بطولة أوروبا، في خطوة مفاجئة، آخر اللاعبين الباقين من تشكيلة إسبانيا الذهبية، التي أنهت صياما دام 44 عاما عن الفوز بالألقاب بالفوز ببطولة أوروبا 2008، لتبدأ حقبة رائعة من الهيمنة على المستوى الدولي.

وانتقدت وسائل إعلام إسبانية قرار إنريكي استبعاد راموس، لكنه أشار إلى سجل اللاعب الأخير مع الإصابات، قائلا إن القرار ”صعب لكنه يأتي لمصلحة الفريق الوطني“.

🚨 OFICIAL | ¡¡¡NUESTRA SELECCIÓN!!! 🇪🇸 Estos son los 24 futbolistas que defenderán los colores de la @SeFutbol en la #EURO2020. 💪🏻 ¡¡Vuestro grito de ánimo será nuestra energía en la lucha por el Campeonato de Europa!!#SomosEspaña #SomosFederación pic.twitter.com/KY87e0im3p — Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) May 24, 2021

وأثار المدرب أيضا علامات التعجب باختيار 24 لاعبا فقط من 26 يحق له اختيارهم للبطولة، كما لم يضم أي لاعب من ريال مدريد.

لكن مع ذلك يبدو فريق المدرب إنريكي مرشحا بوضوح لتصدر المجموعة الخامسة على حساب السويد وبولندا وسلوفاكيا، لكن معاناته أمام فرق متحفظة مثل جورجيا واليونان، في مارس الماضي، تجعله يدرك أنه ليس في نزهة.

وقال إنريكي لوسائل إعلام رسمية في إسبانيا قبل البطولة: ”لدينا مشكلة كبيرة، وهي أن الفرق عندما تواجهنا تغير نظامها وأسلوبها. يتركون الكرة لنا ويلعبون بطريقة مختلفة“.

وأضاف: ”يجب أن نستعد لكل الاحتمالات، وأن نتأقلم مع كوننا من المرشحين من خلال النتائج“.

ويحظى منتخب إسبانيا بتشكيلة مدججة بالمواهب والخبرات، لكن في غياب راموس سيفتقر للتناغم قليلا.

#Euro2020⚽️🇪🇸 Pues aquí tienes, Luis Enrique, míster de la @SeFutbol, da la lista de 24 jugadores que nos defenderán en la Eurocopa. ¡Vamos España! 💪 pic.twitter.com/sd0GvZ9H1b — MARCA (@marca) May 24, 2021

ويتعلق القلق الأكبر بالمرمى، إذ لا يبعث الحارس الأول حاليا أوناي سيمون على الطمأنينة، وارتكب خطأ فادحا أمام كوسوفو عقب الخروج من منطقته، كما ارتكب عدة أخطاء مع فريقه أتلتيك بلباو.

لكنه لا يواجه منافسة قوية، حيث خرج ديفيد دي خيا من الحسابات لفترة طويلة ويشارك كيبا أريزابالاغا نادرا مع تشيلسي هذا الموسم؛ ما يعني أن أقرب منافسيه هو روبرت سانشيز حارس برايتون.

ويبدو الوضع مختلفا تماما عن الفترة التي كان يعتمد في منتخب إسبانيا على الحارس العملاق والقائد إيكر كاسياس، كما يفتقد لاعبين يمكنهم تمرير الكرة في المناطق المزدحمة مثل تشابي وآندريس إنييستا وديفيد سيلفا، باستثناء بيدري لاعب برشلونة الصاعد.

ويملك إنريكي وفرة في اللاعبين، لكن ما يساعد الفريق على التأقلم هو تغير كرة القدم الدولية، التي أصبحت أكثر اعتمادا على القوة البدنية ولم تعد تلائم الفرق البارعة في التمرير مثل جيل إسبانيا الفائز بلقبين ببطولة أوروبا وكأس العالم، في الفترة من 2008 إلى 2012.

ويعد ماركوس يورينتي من أكثر اللاعبين الجذابين بعد أن أنعش مسيرته بالتحول من لاعب وسط مدافع إلى جناح، كما يضم منتخب إسبانيا مجموعة من المهاجمين الواعدين، مثل: جيرار مورينو وداني أولمو وميكل أويارزابال.

كما يبرز فيران توريس الذي سجل ثلاثية في الفوز الساحق 6/0 على ألمانيا، في نوفمبر تشرين الثاني الماضي.

وأضاف إنريكي: ”نحاول التعافي والاقتداء بالفريق الفريد من نوعه بجعل اللاعبين يشعرون بأنهم من الأبطال أيضا“.

وتابع: ”إذا وصلنا للمستوى المطلوب وساعدت معدلات الثقة في تقديم أداء مرتفع؛ يمكننا أن نطمح لتحقيق أي شيء“.