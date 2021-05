ماركا: ماوريسيو بوكيتينو يدخل قائمة المرشحين لتدريب ريال مدريد

أفادت وسائل إعلام إسبانية، اليوم الخميس بدخول المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو قائمة المرشحين لتولي تدريب ريال مدريد.

ورحل المدرب الفرنسي زين الدين زيدان بشكل رسمي عن ريال مدريد، وذكرت تقارير سابقة أن أنطونيو كونتي، وماسيمليانو أليغري، وراؤول غونزاليس، ضمن قائمة إدارة الميرنغي لخلافة زيدان.

لكن صحيفة ”ماركا“ قالت إن بوكيتينو، المدير الفني لباريس سان جيرمان الفرنسي، بات ضمن خيارات ريال مدريد المطروحة على الطاولة.

وأوضحت الصحيفة أن الخلافات في وجهات النظر بين بوكيتينو، والبرازيلي ليوناردو المدير الرياضي لباريس سان جيرمان، قد تدفع المدرب الأرجنتيني للرحيل عن الفريق.

وتولى بوكيتينو تدريب باريس سان جيرمان، في يناير الماضي، خلفًا للألماني توماس توخيل، لكن خلال الأيام الأخيرة تردد أنه قد يغادر الفريق.

كما تردد أيضًا أن إدارة توتنهام تفكر في إعادة بوكيتينو الذي تمت إقالته من تدريب السبيريز، في نوفمبر 2019.

وكانت شبكة ”بي إن سبورت“ قد أفادت أن أليغري يقترب من العودة ليوفنتوس، في حين لا يملك راؤول الخبرة الكافية لتدريب الفريق الأول في ريال مدريد.

ووفقًا لصحيفة ”موندو ديبورتيفو“، فإن تعيين بوكيتينو مدربًا لريال مدريد يبدو معقدًا، لكنه ليس مستحيلًا، علمًا بأن عقد المدرب الأرجنتيني مع باريس سان جيرمان يمتد حتى يونيو 2022.

As the 2020-2021 season has come to an end, Mauricio Pochettino spoke to #PSGtv about his first few months as @PSG_English manager, his first successes and his goals for the team's future. 🙏❤️💙https://t.co/b4rRYNQOgR

— Paris Saint-Germain (@PSG_English) May 27, 2021