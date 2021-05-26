ESPN: روبرتو مارتينيز "بديلا محتملا" لرونالد كومان في برشلونة

تدرس إدارة نادي برشلونة الإسباني، وضع روبرتو مارتينيز مدرب منتخب بلجيكا كبديل محتمل حال رحيل الهولندي رونالد كومان عن الفريق هذا الصيف.

وكشفت شبكة (ESPN) الإسبانية أن برشلونة يفكر في مدرب بلجيكا روبرتو مارتينيز كبديل محتمل لرونالد كومان، خاصة وأن مسالة بقاء المدرب الهولندي غير مضمونة.

والتقى كومان ووكيله روب يانسن برئيس برشلونة جوان لابورتا مساء الثلاثاء في ”كامب نو“ لمناقشة مستقبله.

استمر نصف ساعة فقط.. اجتماع لابورتا وكومان ينتهي دون نتائج https://t.co/Ggnoag2oQP pic.twitter.com/95xvzBBcnK — إرم سبورت (@EremSports) May 25, 2021

وقال يانسن للصحفيين إن الاجتماع كان ”إيجابيا“، لكن المصادر كشفت لشبكة ESPN أن لابورتا أخبر كومان أن لديه شكوك بشأن إبقائه في منصبه للعام الثاني من عقده، والذي يستمر حتى عام 2022.

واتفق الطرفان على الاجتماع مرة أخرى في الأيام المقبلة، حيث يريد لابورتا مزيدًا من الوقت لتقييم خياراته بعد أن أنهى برشلونة الدوري الإسباني خارج المركزين الأول والثاني للمرة الأولى منذ عام 2008.

لا يريد لابورتا إقالة كومان دون أن يكون لديه بديل موثوق به ويجب عليه أيضًا أن يأخذ في الاعتبار تكلفة السماح له بالرحيل، والتي يُقال إنها تبلغ حوالي 8 ملايين يورو، حيث بلغ إجمالي ديون النادي ما يقرب من 1.2 مليار يورو.

دوري أبطال أوروبا.. برشلونة وليفربول ويوفنتوس وريال مدريد ينتظرون منافسين أقوياء https://t.co/Cwnr4qTfQE pic.twitter.com/IxYrF1fMH5 — إرم سبورت (@EremSports) May 24, 2021

تقول المصادر إن مارتينيز هو أحد الخيارات العديدة التي يفكر فيها لابورتا، حيث قال المدرب البلجيكي ذات مرة إن مسيرته التدريبية مستوحاة من أعمال الراحل يوهان كرويف.

ويستعد مارتينيز حاليًا لبطولة أوروبا هذا الصيف مع بلجيكا.

مارتينيز لديه عقد مع بلجيكا – وهو أيضًا المدير الفني للاتحاد البلجيكي – حتى نهاية عام 2022 ، ليصعد به إلى كأس العالم 2022.

وتقول شبكة (ESPN) إن مارتينيز سعيد بمكانه وأن نيته الأولى هي البقاء بمنصبه كمدرب للمنتخب البلجيكي، على الرغم من أن عقده يسمح بسيناريوهات معينة في حالة تقديم ”نادي كبير“ عرضًا.