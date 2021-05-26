رياضة

ESPN: روبرتو مارتينيز "بديلا محتملا" لرونالد كومان في برشلونة
تاريخ النشر: 26 مايو 2021 22:28 GMT
تاريخ التحديث: 26 مايو 2021 23:25 GMT

ESPN: روبرتو مارتينيز "بديلا محتملا" لرونالد كومان في برشلونة

برشلونة يفكر في مدرب بلجيكا روبرتو مارتينيز كبديل محتمل لرونالد كومان إذا قرر المدرب الهولندي الرحيل هذا الصيف.

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تدرس إدارة نادي برشلونة الإسباني، وضع روبرتو مارتينيز مدرب منتخب بلجيكا كبديل محتمل حال رحيل الهولندي رونالد كومان عن الفريق هذا الصيف.

وكشفت شبكة (ESPN) الإسبانية أن برشلونة يفكر في مدرب بلجيكا روبرتو مارتينيز كبديل محتمل لرونالد كومان، خاصة وأن مسالة بقاء المدرب الهولندي غير مضمونة.

والتقى كومان ووكيله روب يانسن برئيس برشلونة جوان لابورتا مساء الثلاثاء في ”كامب نو“ لمناقشة مستقبله.

 

وقال يانسن للصحفيين إن الاجتماع كان ”إيجابيا“، لكن المصادر كشفت لشبكة ESPN أن لابورتا أخبر كومان أن لديه شكوك بشأن إبقائه في منصبه للعام الثاني من عقده، والذي يستمر حتى عام 2022.

واتفق الطرفان على الاجتماع مرة أخرى في الأيام المقبلة، حيث يريد لابورتا مزيدًا من الوقت لتقييم خياراته بعد أن أنهى برشلونة الدوري الإسباني خارج المركزين الأول والثاني للمرة الأولى منذ عام 2008.

لا يريد لابورتا إقالة كومان دون أن يكون لديه بديل موثوق به ويجب عليه أيضًا أن يأخذ في الاعتبار تكلفة السماح له بالرحيل، والتي يُقال إنها تبلغ حوالي 8 ملايين يورو، حيث بلغ إجمالي ديون النادي ما يقرب من 1.2 مليار يورو.

 

تقول المصادر إن مارتينيز هو أحد الخيارات العديدة التي يفكر فيها لابورتا، حيث قال المدرب البلجيكي ذات مرة إن مسيرته التدريبية مستوحاة من أعمال الراحل يوهان كرويف.

ويستعد مارتينيز حاليًا لبطولة أوروبا هذا الصيف مع بلجيكا.

مارتينيز لديه عقد مع بلجيكا – وهو أيضًا المدير الفني للاتحاد البلجيكي – حتى نهاية عام 2022 ، ليصعد به إلى كأس العالم 2022.

وتقول شبكة (ESPN) إن مارتينيز سعيد بمكانه وأن نيته الأولى هي البقاء بمنصبه كمدرب للمنتخب البلجيكي، على الرغم من أن عقده يسمح بسيناريوهات معينة في حالة تقديم ”نادي كبير“ عرضًا.

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