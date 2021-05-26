الكونميبول يطلب من الأرجنتين تنظيم كأس كوبا أمريكا بمفردها

كشف مسؤول بارز في الحكومة الأرجنتينية أن اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم (الكونميبول) طلب رسميًا من بلاده تنظيم كأس كوبا أمريكا بأكملها، وتدرس الحكومة هذا الطلب.

وكان ”الكونميبول“ قرر نقل مباريات كأس كوبا أمريكا التي كان من المفترض إقامتها في كولومبيا إلى خارج البلاد بسبب اضطرابات محلية هناك.

وكانت البطولة ستقام، في الفترة بين 13 يونيو/ حزيران، والعاشر من يوليو/ تموز، بتنظيم مشترك مع الأرجنتين لأول مرة في تاريخها منذ انطلاقها قبل 105 أعوام.

وقال المسؤول سانتياغو كافيرو في تصريحات إذاعية:“هناك عرض لاستضافة الأرجنتين البطولة بأكملها، لكن يتعين أولًا حل الجزء الذي التزمنا به بالفعل، والنقاش يدور الآن حول الملاعب، وليس لدينا أي شيء ضد هذا المقترح من الناحية الصحية، لكن علينا اتخاذ جميع الاحتياطات وهذا ما نعمل عليه“.

ورفض الكونميبول طلب كولومبيا تأجيل البطولة حتى نهاية العام الحالي.

وفي وقت سابق عرضت الأرجنتين تنظيم البطولة بمفردها بعد أسابيع من الاحتجاجات المناهضة للحكومة في كولومبيا والتي انطلقت، في نهاية أبريل/ نيسان، وأدت إلى مقتل 15 شخصًا على الأقل.

ونقل الكونميبول عدة مباريات في كأس كوبا ليبرتادوريس، وكوبا سودامريكانا، من كولومبيا إلى باراجوي والإكوادور.

وتشارك في البطولة جميع الدول العشر في أمريكا الجنوبية، وتنطلق في 13 يونيو/ حزيران في بوينس أيرس.

وكان من المفترض أن تستضيف كولومبيا 15 مباراة منها المباراة النهائية في بارانكيا.

وتم اعتماد نظام استضافة البطولة المشترك على مجموعة الشمال في كولومبيا والتي تضم: البلد المنظم، والإكوادور، والبرازيل، وبيرو، وفنزويلا، ومجموعة الجنوب والتي تضم: الأرجنتين، وبوليفيا، وتشيلي، وباراجواي، وأوروجواي.

وتنتظر مجموعة الشمال معرفة الدولة المنظمة لمبارياتها.