سبورت: برشلونة قرر استمرار رونالد كومان مدربا للفريق الموسم المقبل

كشفت صحيفة ”سبورت“ الإسبانية، أن إدارة نادي برشلونة برئاسة خوان لابورتا، قررت استمرار الهولندي رونالد كومان مدربا للفريق، الموسم المقبل، رغم التقارير التي أشارت إلى قرب رحيله.

وأوضحت الصحيفة، أن ”برشلونة قرر استمرار كومان على الأقل لمدة موسم مقبل، وسوف يعمل على تشكيل الفريق الجديد“.

وجاءت هذه التقارير متوافقة مع تصريحات روب ينسن، وكيل أعمال كومان، والذي قال عقب اجتماع المدرب الهولندي مع الإدارة، أمس الثلاثاء: ”خرجنا من الاجتماع مع لابورتا بمشاعر طيبة، وأرى أن كومان مستمر في تدريب برشلونة الموسم المقبل“.

🚨#ÚLTIMAHORA🚨 💥El Barça habría decidido seguir con el técnico tras las reuniones mantenidas estas últimas horas ✅Koeman seguirá, al menos, una temporada más y continuará con la remodelación de la plantilla https://t.co/owCWKGV75t — Diario SPORT (@sport) May 26, 2021

ويرتبط كومان بعقد مع برشلونة، وقع عليه في الصيف الماضي، ليكون مدربا للفريق حتى يونيو 2022.

والتقى لابورتا بالمدير الفني رونالد كومان، يوم الثلاثاء، من أجل تحليل موسم الفريق الكتالوني والوقوف على خطط المرحلة المقبلة.

وكانت أنباء ترددت عن اعتزام برشلونة إحداث تغيير في مقعد المدير الفني، بعد موسم متواضع للفريق حققه خلال لقب كأس الملك فقط، واكتفى بالمركز الثالث في الليغا.

وأشارت تقارير صحفية، إلى أن اجتماع الأمس لم يسفر عن اتخاذ قرار، وسيتم مواصلة الحديث خلال الأيام المقبلة.

وأوضحت، أن لابورتا يحاول كسب الوقت قبل اتخاذ القرار النهائي بشأن من سيكون مدرب برشلونة الموسم المقبل.

لابورتا كان يستهدف التعاقد مع الألماني هانز فليك، عقب إعلان رحيله عن بايرن ميونخ الألماني عقب نهاية الموسم الحالي، غير أنه فضل تدريب منتخب ألمانيا ووقع بالفعل على العقود رسميا، أمس.