تقرير: صفقة تبادلية تنقل باولو ديبالا من يوفنتوس إلى أتلتيكو مدريد

كشف برنامج ”El Larguero“ من إذاعة ”كادينا سير“ الإسبانية، أن أتلتيكو مدريد يكثف مفاوضاته مع يوفنتوس للتعاقد مع النجم الأرجنتيني باولو ديبالا، الذي يعتبر أحد اهتمامات المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني.

وينتهي عقد ديبالا مع يوفنتوس بنهاية الموسم المقبل، حيث تلقى اللاعب عرضًا أوليًا من إدارة اليوفي للتجديد إلا أنه لم يحسم موقفه حتى الآن.

وأكد البرنامج أن صفقة تبادلية محتملة بين الفريقين، حيث يهتم يوفنتوس بالأرجنتيني أنخيل كوريا، الذي كان حاسما في اللقاءات الأخيرة وساهم في منح أتلتيكو مدريد لقب الدوري الإسباني.

ولا يعتبر ”كوريا“ لاعبا أساسيا في أتلتيكو مدريد، لكنه من اللاعبين الذين يعتمد عليهم سيميوني وقدم مستويات جيدة هذا الموسم.

Dybala and Pinsoglio after Juventus match against Bologna. 😄😄 #JFC pic.twitter.com/aIYcHqcWRl — Max Statman (@emaxstatman) May 23, 2021

وحسب البرنامج الإسباني، بإمكان المهاجم الإسباني ألفارو موراتا أن يكون جزء من الصفقة، لكونه حاليا معارا من أتلتيكو مدريد ليوفنتوس الذي بإمكانه تمديد الإعارة لموسم إضافي مقابل 10 ملايين يورو.

وحسب صحيفة ”آس“، يفضل أتلتيكو مدريد إبعاد موراتا عن صفقة ديبالا لكونه يرغب في الاستفادة ماليا من بيعه مستقبلا ويركز على أفضل طريقة لضم النجم الأرجنتيني.

وعاش باولو ديبالا، البالغ 27 عاما، موسما متوسطا رفقة يوفنتوس، حيث تعرض لإصابة في الركبة أبعدته فترة طويلة كما لازم دكة البدلاء طويلا وشارك في 26 لقاء فقط سجل خلالها 5 أهداف.

كما يهتم مدرب أتلتيكو مدريد بلاعب وسط يوفنتوس الأوروغوياني بينتاكور، لكن يوفنتوس يرفض التخلي عنه.