تقرير: صفقة تبادلية تنقل باولو ديبالا من يوفنتوس إلى أتلتيكو مدريد

كشف برنامج ”El Larguero“ من إذاعة ”كادينا سير“ الإسبانية، أن أتلتيكو مدريد يكثف مفاوضاته مع يوفنتوس للتعاقد مع النجم الأرجنتيني باولو ديبالا، الذي يعتبر أحد اهتمامات المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني.

وينتهي عقد ديبالا مع يوفنتوس بنهاية الموسم المقبل، حيث تلقى اللاعب عرضًا أوليًا من إدارة اليوفي للتجديد إلا أنه لم يحسم موقفه حتى الآن.

وأكد البرنامج أن صفقة تبادلية محتملة بين الفريقين، حيث يهتم يوفنتوس بالأرجنتيني أنخيل كوريا، الذي كان حاسما في اللقاءات الأخيرة وساهم في منح أتلتيكو مدريد لقب الدوري الإسباني.

ولا يعتبر ”كوريا“ لاعبا أساسيا في أتلتيكو مدريد، لكنه من اللاعبين الذين يعتمد عليهم سيميوني وقدم مستويات جيدة هذا الموسم.

Dybala and Pinsoglio after Juventus match against Bologna. 😄😄 #JFC pic.twitter.com/aIYcHqcWRl

— Max Statman (@emaxstatman) May 23, 2021