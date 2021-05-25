استمر نصف ساعة فقط.. اجتماع لابورتا وكومان ينتهي دون نتائج

انتهى الاجتماع الذي جمع خوان لابورتا رئيس برشلونة والمدرب الهولندي رونالد كومان دون نتائج معلنة حيث رفض الطرفان التعليق عما دار في الاجتماع الذي عقد بهدف مناقشة مصير المدرب ولم يستمر سوى نصف ساعة.

وحضر المدرب الهولندي رونالد كومان الاجتماع رفقة وكيل أعماله روب جونسون فيما حضر من جانب برشلونة الرئيس خوان لابورتا وماتيو ألماني مدير كرة القدم في النادي وهو ما يعني حسب تقارير إعلامية إسبانية أن الاجتماع كان مخصصا لمناقشة مصير المدرب.

وأكدت صحيفة ”ماركا“ أن الطرفان سيعودان للاجتماع اليوم الأربعاء لمتابعة النقاش حيث توقعت أن يكون رئيس برشلونة قد وضع على الطاولة تقليص راتب المدرب لظروف اقتصادية أو رحيله.

وأكدت الصحيفة أن رونالد كومان متشبث بالبقاء في منصبه حيث لازال أمامه موسم آخر في عقده بينما يصر خوان لابورتا رئيس برشلونة والذي تسلم مهامه في منتصف الموسم إقالة المدرب الهولندي والتعاقد مع مدرب جديد.

وعلق روب ونسون وكيل أعمال رونالد كومان على الإجتماع في تصريح لصحيفة “ تيليغراف“ الهولندية: ”الاجتماع انتهى بمشاعر طيبة“ وأكد على كون الطرفان اتفقا على مزيد من المحادثات في الأيام القادمة.

وأكدت الصحيفة الهولندية أن رونالد كومان قد يستمر حتى نهاية عقده صيف 2022 .

يذكر أن كومان قد هاجم إدارة برشلونة في وقت سابق لا يتلقى الدعم اللازم من إدارة النادي، ولا تحترمه وسائل الإعلام ولا يدري شيئا عن مستقبله.

وأبلغ جوان لابورتا رئيس برشلونة وسائل إعلام هذا الأسبوع بأن التغييرات وشيكة، وذكرت تقارير إعلامية أنه تم الاتصال بلاعب الوسط السابق تشابي هرنانديز ليحل محل المدرب الهولندي.

واعترف المدرب البالغ من العمر 58 عاما بأنه لا يشعر بمساندة مجلس الإدارة رغم أنه كان عليه تحمل موسم مضطرب وفي بعض الأحيان اضطر للإجابة عن أسئلة بالنيابة عنهم.

وقال المدرب الهولندي في مؤتمر صحفي يوم الجمعة الماضي: ”في الشهر الماضي كان يجب احترام مدربك ولاعبيك أكثر. ظهرت بعض الأمور في الصحافة وهم لا يستحقون هذا النوع من المعاملة، يجب أن تتم الأمور بشكل مختلف.

”أعلم أن هناك الكثير من الضغط هنا وأنا أتقبل ذلك، لكن في بعض الأحيان أعتقد أن في هذا البلد هناك ثقافة تدخل وسائل الإعلام في مستقبل المدرب، وهو ما أعتقد أنه أمر لا ينم عن احترام“.