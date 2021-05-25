بنزيما يكشف مصير زيدان مع ريال مدريد

قلل الفرنسي كريم بنزيما مهاجم فريق ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، من التكهنات الدائرة حول رحيل مواطنه زين الدين زيدان المدير الفني للفريق، عن ملعب ”سانتياغو برنابيو“.

وأصبح من المتوقع على نطاق واسع رحيل زيدان عن ريال مدريد، بعدما قاد الفريق في ولاية ثانية، في الوقت الذي ترجح فيه التكهنات أن الوجهة المحتملة للمدرب الفرنسي ستكون فريقه السابق يوفنتوس الإيطالي.

ومع تصاعد التكهنات حول مستقبل زيدان، قال بنزيما في حديث مع صحيفة ”ليكيب“ الفرنسية، والذي نشر، يوم الثلاثاء:“لا أرى أنه سيغادر، لن يحدث ذلك سترون“.

وأضاف:“زيدان هو المدير الفني لريال مدريد، ولا أعتقد أنه سيغادر، وإذا قرر الرحيل سيتحدث ويعلن ذلك، لكن في الوقت الحالي لا أتصور الفريق بدونه“.

دوافع زيدان للرحيل عن ريال مدريد https://t.co/QjqDbGdUmZ pic.twitter.com/Rhy01AAeD0 — إرم سبورت (@EremSports) May 21, 2021

وساهم بنزيما في 32 هدفًا في الدوري الإسباني هذا الموسم (23 هدفًا، وتسع تمريرات حاسمة)، وهي أفضل حصيلة له في موسم واحد في الدوري عقب الفترة ما بين 2015 و2016 (31 -24 هدفًا و 7 تمريرات حاسمة).

وكان المدرب الفرنسي قد عاد لتدريب ريال مدريد مجددًا في العام 2019، ليقوده إلى التتويج بلقب الدوري الموسم الماضي، وذلك بعد أن حقق لقب دوري أبطال أوروبا في 3 مواسم متتالية، ولقب الدوري مرة واحدة في ولايته الأولى.

وأنهى ريال مدريد موسم 2020- 2021 بسلسلة من المباريات بدون هزيمة وصلت إلى 18 مباراة (13 فوزًا و 5 تعادلات) في الدوري الإسباني، وهي أطول سلسلة مباريات بدون هزيمة لأي فريق في المسابقة، كما أنها أفضل معدل للفريق بدون تلقي هزائم منذ شهر مارس العام 2014 تحت قيادة الإيطالي كارلو أنشيلوتي (15 فوزًا و 3 تعادلات).

ولا يبدي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد اهتمامًا بمستقبله مع الفريق الملكي.

وتجاهل المدرب الفرنسي، الذي أثار مستقبله مع الفريق تساؤلات كثيرة خلال الأسابيع الأخيرة عقب موسم انتهى بدون ألقاب.