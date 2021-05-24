راموس يعلق على استبعاده من قائمة إسبانيا لأمم أوروبا 2020

علق سيرجيو راموس على استبعاده من قائمة منتخب إسبانيا لكأس الأمم الأوروبية 2020.

وقرر لويس إنريكي مدرب المنتخب الإسباني استبعاد راموس من القائمة النهائية للماتادور التي ستشارك في يورو 2020 هذا الصيف.

وكتب راموس عبر حسابه في موقع ”تويتر“: ”بعد أشهر قليلة صعبة وموسم غريب، عكس أي موسم عشته في مسيرتي يأتي اليورو“.

وأضاف: ”كافحت وعملت يوميا بدنيا وذهنيا للوصول لكامل جاهزيتي لريال مدريد والمنتخب، لكن الأمور لا تسير دائما بالطريقة التي نتمناها“.

Después de unos meses jodidos y una temporada atípica y distinta a lo que he vivido en toda mi carrera, también se une la Eurocopa. After a tough few months and a strange season unlike anything I have experienced in my career comes the Euros. pic.twitter.com/U8fWjR5et5 — Sergio Ramos (@SergioRamos) May 24, 2021

وتابع راموس: ”يؤلمني ألا أكون قادرا على مساعدة فريقي، وعدم اللعب لإسبانيا، ولكن في هذه الحالة فإن أفضل شيء أفعله هو الراحة والتعافي التام والعودة العام المقبل، رغم أنه من المؤلم عدم تمثيل بلدي“.

ولعب راموس 180 مباراة مع منتخب إسبانيا سجل فيها 23 هدفا وصنع 7 ونال معه كأس العالم 2010، وكأس أمم أوروبا 2008 و2012.

وأكمل قائد ريال مدريد: ”بكل أمانة وصدق، أتمنى لجميع زملائي التوفيق والظهور بشكل رائع، سأكون مشجعا للفريق من المنزل. شكرا للجميع ودائمًا تحيا إسبانيا وهلا مدريد“.

تجدر الإشارة إلى أن عقد راموس ينتهي مع ريال مدريد في يونيو المقبل، ولم يتوصل الطرفان حتى الآن إلى اتفاق بشأن تجديد العقد.