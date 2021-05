راموس يعلق على استبعاده من قائمة إسبانيا لأمم أوروبا 2020

علق سيرجيو راموس على استبعاده من قائمة منتخب إسبانيا لكأس الأمم الأوروبية 2020.

وقرر لويس إنريكي مدرب المنتخب الإسباني استبعاد راموس من القائمة النهائية للماتادور التي ستشارك في يورو 2020 هذا الصيف.

وكتب راموس عبر حسابه في موقع ”تويتر“: ”بعد أشهر قليلة صعبة وموسم غريب، عكس أي موسم عشته في مسيرتي يأتي اليورو“.

وأضاف: ”كافحت وعملت يوميا بدنيا وذهنيا للوصول لكامل جاهزيتي لريال مدريد والمنتخب، لكن الأمور لا تسير دائما بالطريقة التي نتمناها“.

Después de unos meses jodidos y una temporada atípica y distinta a lo que he vivido en toda mi carrera, también se une la Eurocopa.

After a tough few months and a strange season unlike anything I have experienced in my career comes the Euros. pic.twitter.com/U8fWjR5et5

— Sergio Ramos (@SergioRamos) May 24, 2021