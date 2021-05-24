قائمة منتخب إسبانيا لـ"يورو 2020" تشهد عدم تواجد أي لاعب من ريال مدريد

أعلن لويس إنريكي، المدير الفني لمنتخب إسبانيا، قائمة الفريق المشاركة في بطولة ”يورو 2020″، والتي خلت من وجود أي لاعب من صفوف ريال مدريد.

وتنطلق البطولة في الفترة من الـ11 من يونيو إلى الـ11 من يوليو في 11 مدينة أوروبية احتفالا بذكرى تأسيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ”يويفا“.

واستبعد إنريكي سيرجيو راموس، قائد ريال مدريد، من القائمة، إذ غاب أخيرا عن صفوف الفريق بداعي الإصابة.

وشارك راموس في 180 مباراة دولية مع منتخب إسبانيا كان آخرها في مارس/ آذار الماضي.

وأفصح لويس إنريكي عن سر عدم استدعاء أي لاعب من الريال، قائلا: ”اللاعبان الوحيدان اللذان يمكنهما اللعب، هما كارفاخال وراموس، ولكنهما مصابان“.

وأضاف: ”تحدثت مع راموس، أمس، كان قرار استبعاده صعبا، لكنه لصالح المجموعة.. الآن عليه أن يتدرب جيدا ويتعافى تماما ليعود للعب من جديد مع المنتخب والنادي“.

🔴 #EURO2020 🥅 Unai Simón, De Gea, Robert Sánchez

🛡️ Gayá, Alba, Pau Torres, Laporte, Eric García, Llorente, Azpilicueta, Marcos Llorente

⚙️ Busquets, Rodri, Pedri, Thiago, Koke, Fabián,

⚽️ Olmo, Oyarzabal, Morata, Gerard, Ferran Torres, Adama, Sarabia https://t.co/U7gwWEkKi7 — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) May 24, 2021

ويقع المنتخب الإسباني في المجموعة الخامسة بجوار كل من السويد وبولندا وسلوفاكيا، وسيخوض الفريق مباراتين وديتين قبل انطلاق البطولة في الـ11 من يونيو المقبل أمام البرتغال أولا في الرابع من يونيو، ثم ليتوانيا في الثامن من الشهر ذاته.

وجاءت قائمة منتخب إسبانيا في يورو 2020 كالتالي:

حراسة المرمى: ديفيد دي خيا، أوناي سيمون، روبرتو سانشيز.

الدفاع: لابورت، جايا، ألبا، باو توريس، إريك غارسيا، دييغو يورينتي، أزبيليكويتا، ماركوس يورينتي.

الوسط: بوسكيتس، بيدري، رودري، تياغو ألكانتارا، كوكي، فابيان رويز.

الهجوم: أولمو، أويارزابال، موراتا، جيرارد مورينو، فران توريس، أداما تراوري، سارابيا.

#Euro2020⚽️🇪🇸 Pues aquí tienes, Luis Enrique, míster de la @SeFutbol, da la lista de 24 jugadores que nos defenderán en la Eurocopa. ¡Vamos España! 💪 pic.twitter.com/sd0GvZ9H1b — MARCA (@marca) May 24, 2021