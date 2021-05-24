الخليفي: مستحيل أن يغادر مبابي.. سيبقى في باريس سان جيرمان (فيديو)

حرص القطري ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جيرمان، على تأكيد بقاء مهاجم الفريق كيليان مبابي، مع الفريق الموسم المقبل، رغم ارتباط اسم النجم الفرنسي بالرحيل في الميركاتو الصيفي المقبل.

وارتبط اسم مبابي بالانضمام إلى ريال مدريد، خصوصا مع تأخر تجديد عقده مع باريس سان جيرمان.

وقال الخليفي في تصريحات تليفزيونية: ”نشعر بالطبع بخيبة أمل لخسارة لقب الدوري الفرنسي، لكن هناك العديد من الأشياء الإيجابية هذا الموسم“.

وأضاف: ”بالنسبة لي، كيليان مبابي، لاعب لباريس سان جيرمان، وسيظل لاعبا هنا، أنا لست قلقا، إنه لاعبنا ويريد البقاء في باريس سان جيرمان“.

وتابع: ”مبابي سيظل باريسيا، مستحيل أن يغادر، أؤكد لكم أنه سيبقى في باريس سان جيرمان، نحن بحاجة إلى تطوير هذا الفريق، هناك بعض المراكز بحاجة إلى تعزيز، سنعمل مع المدرب وليوناردو“.

🇫🇷 Nasser Al-Khelaifi, presidente del @PSG_inside, hablando sobre @KMbappe ❓ ¿Ha sido el último partido de Kylian Mbappé con el PSG? 🗣️ "No, nunca, jamás en la vida. Kylian es jugador del PSG, se quedará en el PSG" 📽️ @cplussportafr pic.twitter.com/fxQrxrkXdd — Tiempo de Juego (@tjcope) May 23, 2021

تصريحات مبابي

وجاءت تصريحات الخليفي مناقضة لما قاله مبابي لقناة ”كانال بلس“، مساء الأحد: ”ما أريده هو الفوز وأن أشعر بوجودي في المكان الذي أستطيع الفوز فيه حقا حيث يتواجد مشروع متماسك من حولي، هذا هو أهم شيء، المشروع الرياضي مهم جدا“.

وتابع: ”نتحدث مع النادي وسنرى ما سيحدث. لطالما كنت سعيدا هنا وقد قضيت 4 سنوات رائعة حتى الآن“.

وينتهي تعاقد مبابي مع النادي الباريسي في صيف 2022.

ويوجد مبابي ضمن قائمة المنتخب الفرنسي التي تضم 26 لاعبا لخوض نهائيات أمم أوروبا ”يورو 2020″، والتي سوف تنطلق يوم الـ11 من يونيو وتستمر حتى الـ11 من يوليو المقبل.