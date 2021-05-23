ليل يتوج بلقب الدوري الفرنسي‎

توج فريق ليل بلقب الدوري الفرنسي للمرة الرابعة في تاريخه، بعد فوزه على أنجيه 2/1، في المباراة التي جعت الفريقين بالجولة الأخيرة للبطولة الفرنسية.

ورفع ليل بهذا الفوز رصيده إلى 83 نقطة في صدارة الترتيب، وبفارق نقطة واحدة عن باريس سان جيرمان الوصيف صاحب الـ82 نقطة.

ولم يشفع لباريس سان جيرمان فوزه على ستاد بريست، ليخسر اللقب الذي احتفظ به لثلاث نسخ متتالية.

وكسر ليل هيمنة ياريس سان جيرمان الذي فاز بلقب الدوري منذ موسم 2017/2018 وحتى الموسم الماضي، ودخل الدوري الرابع في خزائنه بعد نسخ 1964 و1954 و2011.

وفيما يلي الجدول النهائي لجدول ترتيب الدوري الفرنسي: